Läti: NATO sõjaväelased ei liigu ringi laetud relvaga

Kanada sõdurid 2016. aastal õppusel Californias. (Foto: Reuters/Scanpix)

Eelmisel nädalal ilmus uudis, et pärast Lätis viibivate välisriikide üksuste staatuse seadustamist saavad NATO sõjaväelased Lätis laetud relvaga vabalt ringi liikuda.

Kaitseministeerium selgitas, et seadusemuudatused tehti selleks, et liitlased saaksid ohu korral Lätile võimalikult kiiresti, liigse bürokraatiata abi anda. Muudatused puudutavad üksi piiri ületamist, et tagada üksustele enesekaitsevõimalus.

Kaitseministeerium rõhutas samuti, et ükski NATO sõdur ei käi ega hakka käima riigis ringi laetud relvaga. Liitlaste liikumist Lätis korraldab kaitseministeerium ja Läti kaitsevägi.

Euroopa Liidu ja NATO relvajõud saavad lahinguvalmis tehnikat Lätis liigutada vaid kaitseministeeriumi loal. Laetud relvadega, mis võivad ohustada ümbruskonna julgeolekut ringi liikuda ei lubata.

Balti riikide esindajad on ka varem hoiatanud, et piirkonda saabuvate NATO sõdurite teemal on hakanud üha rohkem levima Kremli-meelsete poolt levitatavad libauudised. Eesti teabeameti juht Mikk Marran aga hoiatas Eestisse saabuvaid Briti sõdureid erinevate provokatsioonide eest.