Briti uuringufirma hinnangul on USA demokraatia puudustega

Esindajatekoja spiiker Paul Ryan uue kongressi avaistungil. (Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Scanpix)

Vastne USA president Donald Trump lõikas sellelt pikaaegselt probleemilt kasu oma valimiskampaanias, märkis EIU, mis on osa ettevõttest, mis annab välja ka nädalakirja The Economist.

"USA-st, maailma demokraatia lipukandjast, on saanud puudustega demokraatia, sest rahva usaldus riigi institutsioonide toimimise vastu on langenud," tähendas EIU oma 2016. aasta demokraatiaindeksi raportis. "See suundumus on kestnud pikka aega ning eelnes härra Trumpi valimisele."

Raporti kohaselt oli usalduse kahanemise taga sissetulekute ebavõrdsuse suurenemine, ummikuni viinud ideoloogiline kaevikusõda kongressis, rahanduskriis ja föderaalasutuste töö korduv peatamine.

Üheksandas iga-aastases aruandes on öeldud, et Trumpi valimine novembris ja Suurbritannia hääletus Euroopa Liidust lahkumise poolt väljendasid sügavat rahulolematust status quoga. Suhteliselt kõrge 72-protsendise osaluse Brexiti referendumil tõi kaasa inimeste usk, et nende hääl võib midagi muuta.

Võimudevastane positsioon oli demokraatia läbikukkumiste tagajärg, mitte põhjus, seisab raportis, mille kohaselt on Euroopa valitsev eliit silmitsi kasvava vastuhaku ja täiemahulise legitiimsuskriisiga ega oska seejuures reageerida.

Sõnum 2017. aastal valimistel kandideerivatele poliitikutele on, et marginaliseeritud hääletajad ei jaga eliidi väärtusi ja "vaatavad mujale", kui peavooluerakonnad neile häät ei anna, kirjutavad aruande autorid.

Demokraatia arengutaseme indeksis on 19 riiki hinnatud täielikuks demokraatiaks, 57 puudulikuks demokraatiaks, 40 hübriidsüsteemiks ja 51 autoritaarseks režiimiks.

Tabeli tipus on Norra, Island, Rootsi, Uus-Meremaa ja Taani. Suurbritannia oli 16., USA, 21., Prantsusmaa jagatud 24., Eesti jagatud 29., Leedu 38., Läti 41., Venemaa 134. ja Hiina jagatud 136. kohal.

Pingerea viimaselt 167. kohal leiab Põhja-Korea