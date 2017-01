Hollandi peaminister välistas koalitsiooni Wildersiga

Suurbritannia peaminister Theresa May pidas teisipäeval põhjaliku Brexiti-teemalise kõne, milles täpsustas valitsuse Euroopa Liidust lahkumise kava. Valitsusjuht andis mõista, et London on valmis nn karmiks Brexitiks ehk mingi poolikut liikmesust EL-is ei soovita ning lahkutakse muuhulgas ka ühisturult. May lubadus, et lõpliku Brexiti-leppe üle hääletavad parlamendi mõlemad kojad, rahustas vahepeal ärevaks muutunud aktsiaturge ning tugevdas naelsterlingit.