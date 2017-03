Rootsi ülikoolilinnakus oli seoses relvastatud mehega ärev olukord

Rootsis Östersundi linnas evakueeris politsei kolmapäeval ülikoolilinnaku, kui sai teate, et sinna on tulnud kahekümnendates eluaastates relvastatud noormees.

Politsei otsis läbi kogu linnaku ning midagi kahtlast ei leidnud, vahendas "Aktuaalse kaamera".

Hiljem vahistati linnaku lähistel 25-aastane mees, kes vastas tunnistajate kirjeldustele. Mehel oli ka relv.

"Meieni jõudis informatsioon, et mees peab olema kahekümne ja kolmekümne aasta vahel ja see näib olevat õige. Me oleme kindlad, et tabasime õige mehe," kommenteeris politsei pressiesindaja Daniel Bixo.

Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.