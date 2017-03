Putin kiitis Vene-Türgi paranenud suhteid

Türgi president Tayyip Erdogan ja Venemaa president Vladimir Putin. (Foto: Alexander Zemlianichenko/Reuters/Scanpix)

Türgi ja Venemaa vahendasid detsembris Süüria relvarahu ja kõnelusi opositsiooni ning Assadi režiimi vahel.

Samuti teevad Vene ja Türgi relvajõud koostööd äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu Süürias.

"Me teeme aktiivselt koostööd kõige akuutsemate kriiside, peamiselt Süüria, lahendamiseks," sõnas Putin Kremlis toimuvate kõneluste eel Erdoğaniga. "Mul on väga hea meel seda öelda, ja vähesed on seda eeldanud, aga meie relvajõud ja eriteenistused on loonud nii efektiivsed ja tihedad sidemed," ütles ta.

Venemaa, USA ja Türgi kõrgemad ohvitserid kohtusid sel nädalal Türgis Antalyas. Kõnelustel keskenduti ISIS-e vastasele operatsioonile Süürias Raqqas.

Putin kohtub pärast kõnelusi Erdoğaniga oma julgeolekunõukoguga.

Erdoğan kutsus kohtumisel Venemaad üles tühistama kõiki Ankara vastu kehtestatud sanktsioone, mis määrati seoses Vene sõjalennuki allatulistamisega Süüria piiri lähistel 2015. aasta novembris.