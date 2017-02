Louvre'is noaga rünnanud mees oli egiptlane

Snapchati omanikfirma aktsiad lähevad esmakordselt avalikule pakkumisele. Kuna müügiks pakutav osa ettevõttest on omaniku hinnangul väärt kolm miljardit dollarit, tähendaks see, et ettevõtte koguväärtus on vähemalt teoreetiliselt ligi 25 miljardit dollarit.