ÜRO uus juht: ma ei ole imetegija

Antonio Guterres. (Foto: AFP/Scanpix)

ÜRO uus juht António Guterres hoiatas teisipäeval, et maailmaorganisatsioonil on ees keerulised ajad, ning palus toetust reformidele, mis teeksid lihtsamaks nendega toimetuleku.

Enne oma esimest tööpäeva ÜRO New Yorgi peakorteris pöördus Ban Ki-mooni asemel peasekretäriks saanud Guterres personali ja diplomaatide poole, rääkides vajadusest põhjalike muutuste järele.

"Ma arvan, et on kasulik öelda, et imesid ei ole," märkis ta. "Ma olen kindel, et ma pole imetegija."

Aastaid ÜRO põgenikeagentuuri juhtinud Guterrese ühehäälne valimine organisatsiooni etteotsa on andnud indu ÜRO diplomaatidele, kes näevad temas osavat poliitikut, kes suudab jagu saada lõhedest 193-liikmelises ÜRO-s.

Pöördumises personali poole rõhutas Guterres keerulisi kriise maailmas, millega ÜRO peab rahu edendamiseks tegelema.

"Meil ei tohi olla illusioone," ütles ta. "Me oleme silmitsi väga keeruliste aegadega."

"Me näeme kõikjal maailmas konflikte, mis paljunevad, on omavahel seotud ja on käivitanud selle uue nähtuse -- üleilmse terrorismi."

Guterres märkis selles kontekstis suuremeelsust, mida on üles näidanud türgi rahvas, kes on ise kohutavate terrorirünnakute ohvriks sattunud.

Kuigi ÜRO on leevendanud inimeste kannatusi, "ei õnnestu meil endiselt ennetada ja lahendada konflikte", märkis ta ilmselt Süüria sõjale viidates.

"Paljudes maailma osades on palju vastupanu, palju skepsist rolli suhtes, mida ÜRO saab mängida," lisas ta.

"Me peame suutma tunnistada oma vajakajäämisi, oma läbikukkumisi," lausus endine Portugali peaminister sadadele teda kuulama tulnud inimestele, ärgitades jagu saama bürokraatiast ÜRO-s.

"Ainus viis oma eesmärke saavutada on tõesti töötada koos meeskonnana ja teenida väärtusi, mis on talletatud hartas ja mis ühendavad inimkonda," sõnas ta.

Ajakirjanike küsimusele, kas teda paneb muretsema USA presidendiks valitud Donald Trumpi kriitika ÜRO aadressil, vastas Guterres: "Ei. Mulle teevad muret kõik need kohutavad probleemid, millega me maailmas silmitsi seisame."