Valge Maja õuel peeti kinni sissetungija

Valge Maja lõunatiiva sissepääs. (Foto: Saul Loeb/AFP/Scanpix)

Presidendi julgeoleku eest vastutava salateenistuse töötajad võtsid sissetungija kinni riigipea ametihoone lõunatiiva sissepääsu juures veidi enne keskööd.

Kinnipeetu seljakotist ohtlikke esemeid ei leitud.

President Donald Trump oli juhtunu ajal Valges Majas ning teda teavitati toimunust kohe.

Salateenistuse andmeil väitis sissetungija, et on presidendi sõber ja et tal oli Trumpiga kokku lepitud kohtumine.

Kinnipeetul oli California juhiluba. Varasemat kuriteoregistrit tal ei ole ning ka salateenistusega ei olnud ta varem kokku puutunud.

Juhtunu järel kontrolliti Valge Maja ümbrus põhjalikult üle.

Juhtunu oli teadaolevalt esimene omalaadne Trumpi ametiajal. President Barack Obama ametiajal võeti Valge Maja õuel kinni mitmeid sissetungijaid.

Toimunust kirjutasid muu hulgas CNN ja Washington Post.