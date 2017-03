Vanglast vabanenud Ildar Dadin kohtus oma toetajatega

On haruldane, et Venemaa kohtusüsteem otsustab vabastada ebaõiglaselt vangi mõistetud inimese. Viimati läks nii opositsionäär Ildar Dadiniga, kes mõisteti vangi ebaseadusliku kohtuotsuse alusel. Täna sai Dadin kokku nendega, kes teda vangistuse ajal toetasid.

Ildar Dadinit tervitati nagu kangelast. Tema esimesed tänusõnad olid neile, kes teda vanglas viibimise ajal toetasid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei saaks nautida praegu teiega kohtumist - see on võimalik ainult tänu teile. Ma ei saaks nautida minu abikaasa Nastjaga kohtumist - see on võimalik ainult tänu teile. Ma ei tea kuidas teismoodi seda väljendada, aga see on minu jaoks kõige tähtsam," ütles Dadin.

Ildar Dadini rängad katsumused algasid kui 2014. aastal muudeti miitingute ja piketeerimise seadust nii, et kahe või rohkema rikkumise eest võis määrata mitte administratiiv- vaid kriminaalkaristuse.

Tegelikult võis isegi üksikpikett olla põhjus kinnipidamiseks. Piketeerija juurde tulevad kaks provokaatorit ja lihtsalt seisavad tema kõrval. Sellest piisab, et politsei tunnistaks seaduse rikkumist. Nii juhtus ka Ildar Dadiniga üleelmise aasta detsembris.

Talle mõisteti kolm aastat kolooniat miitingute ja piketeerimiseseaduse korduva rikkumise eest. Dadin saadeti kolooniasse Karjalasse, kus teda pidevalt piinati. Alles eelmise aasta lõpus otsustas Ülemkohus, et seadust tuleb muuta. Selle otsusega lõpetati kriminaalasi Ildar Dadini vastu, ta ise rehabiliteeriti. Ootamatu halastus süsteemi poolt on Dadini sõnul kodanikuühiskonna võit.

"Niinimetatud kohus ei võtnud seda otsust vastu muidugi mitte selle pärast, et ta juhindus õigluse printsiibist. See juhtus selle pärast, et kuskil üleval meie bandiidid või kes meid iganes valitsevad said aru, et nii avalikult inimest mõnitada on liiga kohatu. Sest nad on nii välismaise kui ka sisemise surve all. Nad pidid alluma. Ma arvan niimoodi," sõnas Dadin.

Ildar Dadin ise ei pea ennast kangelaseks ja kavatseb oma võitlust režiimi vastu jätkata.

"Ma olen veendunud, et ma osalen veel protestiaktsioonides. Konkreetseid ideid hetkel ei ole. Aga küll see Kremli fašistlik režiim annab meile ideed ja probleemid, et välja tulla," lisas ta veel.

Aga praegu kavatseb Ildar Dadin natuke puhata ja võib-olla saada kompensatsiooni ebaõiglase kohtuotsuse ja vanglas viibitud aasta ja kahe kuu eest.