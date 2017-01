Soome politsei kuulutas "sariuputaja" tagaotsitavaks

Tagaotsitav "sariuputaja" Pekka Seppänen. (Foto: Ida-Soome politsei/Yle)

Ida-Soome politsei palub kodanike abi, et selgitada välja teisipäeval 14 ja pooleks aastaks vangi mõistetud "sariuputaja" Pekka Seppäneni asukoht. 51-aastane Seppänen viibis kohtu loal protsessi ajal vabaduses ning päeval ta otsuse kuulutamise ajaks kohtusaali ei ilmunud. Nüüd on ta tagaotsitavaks kuulutatud ning politsei avaldas ka tema foto.

"Politseil ei ole praegu andmeid võimaliku sõiduki kohta, millega Seppänen võiks liikuda. Tema nimel olev sõiduk leiti tema koduaadressilt ning sellega pole tükk aega keegi sõitnud. Seppänen on 183 sentimeetrit pikk ja tugeva kehaehitusega. Tema riiete kohta pole andmeid," seisab politsei teates.

Võimalikest tähelepanekutest ja vihjetest Seppäneni asukoha asjus võib teavitada tavapärasel hädaabinumbril.

Kohtupäeva hommikul läksid politseinikud Kontiolahtis elava Seppäneni koju, kuid sealt teda ei leitud. Kuna Seppäneniga ei saadud ka päeva jooksul mingit kontakti, kuulutas politsei mehe tagaotsitavaks.

Mees mõisteti varem süüdi tapmistes ja tapmiskatsetes

Põhja-Karjala esimese astme kohus mõistis teisipäeval süüdi meedias "sariuputaja" nime saanud mehe ja karistas teda 14 aasta ning kuue kuu pikkuse vanglakaristusega.

Kontiolahti 50-aastane elanik Pekka Seppänen mõisteti süüdi kahes tapmises, kolmes tapmiskatses, kupeldamises, vägivallakuriteos ja surma põhjustamises raskendavatel asjaoludel, vahendas Yle varem.

Prokuratuur nõudis 50-aastasele Seppänenile algselt 15 aasta pikkust vanglakaristust kolme tapmise, viie tapmiskatse, kupeldamise, vägivalla ja alkoholiseaduse rikkumise eest.

Kuriteod leidsid aset aastatel 2007-2014. Uputamised ja tapmiskatsed toimusid Viinijärvi piirkonnas, kus asuva samanimelise järve kaldal oli Seppänenil suvila.

Prokuratuur nõudis ka, et Seppänenile määrataks kohtupsühhiaatriline ekspertiis, kuid kaitse oli sellele vastu.

Esimese astme kohtus käsitleti juhtumit 11 päeva. Otsust on võimalik veel edasi kaevata, kuid hetkel pole teada, kas seda võimalust kasutatakse.

Ohtliku süüdistatava kohtuprotsessi ajaks vabadusse jätmine pälvib palju kriitikat

Soome meedias küsitakse aga seda, miks Seppänen oli kohtuprotsessi ja ka teisipäevase kohtuistungi ajal vabaduses ning hetkel ei tea keegi, kus ta viibib.

Ka süüdimõistetu advokaat Jukka Ketonen tunnistas, et ta ei tea, kus Seppänen praegu viibib. "Me oleme hommikust saadik üritanud temaga telefoni teel kontakti saada," nentis kaitsja.

Esialgu võeti Seppänen uurimise algstaadiumis vahi alla, kuid Ida-Soome teise astme kohus otsustas, et ta võib kohtuprotsessi ajal siiski vabaduses viibida. Otsust peeti kummaliseks juba varem, arvestades süüdistuses mainitud kuritegude raskust, süüdistatava tausta ning ka politsei ametlikku hinnangut, et tegu on ohtliku isikuga.

Kohtuprotsessi ajal ütlesid mitmed tunnistajad, et kardavad Seppäneni ning et süüdistatav olevat neid ning nende lähedasi ka ähvardanud. Ometi lasti tal endiselt vabaduses olla. Lõpptulemuseks oligi see, et süüdimõistvat kohtuotsust ta teisipäeval kohtusaalis kuulamas ei olnudki.

Advokaat Ketonen ei pea Seppäneni tunnistajate jaoks ohtlikuks. "Loomulikult täiesti kindel ma selles olla ei saa," lisas ta samas.

Võimude kinnitusel on tegu enneolematu kuritegude seeriaga

Politseinikud on märkinud, et Soome politsei ajaloos pole kunagi varem olnud sellist kuritegude sarja ehk eales varem pole üks kurjategija uputanud rohkem kui kaks inimest.

Prokuratuuri esialgse süüdistuse kohaselt on Seppäneni kodu või suvila lähistel saanud aastate jooksul ebaselgetel asjaoludel surma kokku seitse inimest. Kaht juhtumit on varem uuritud kui isikuvastast kuritegu, kuid mingeid tõendeid ei leitud.

"On väga haruldane, et seitse inimest sureb ühe inimese juuresolekul, tema poolt kontrollitud pindadel ja kõikide nende juhtumitega on seotud ebaselgeid asjaolusid," märkis prokuratuuri esindaja.

Prokurör on süüdistatavat kirjeldanud kui väga vägivaldset ja kättemaksuhimulist inimest. Prokuröri sõnul pole seetõttu tegudel olnud ka mingeid erilisi motiive. "Ta võib seda teha lihtsalt oma lõbuks," märkis prokurör.

Kummalised paadimatkad

Esimene süüdistuses mainitud juhtum leidis aset 2007. aastal, kui mitmeid inimesi sattus paadimatka lõpuks vette. Prokuröri sõnul oli seltskond olnud süüdistatava suvilas ning Seppäneni nõudmisel mindi paadiga sõitma.

Kõik peale Seppäneni olid raskes joobes ning osa neist ei osanud ka piisaval määral ujuda. Ühel paadis olnud inimesel oli ka jalg kipsis.

Prokuröri hinnangul oli Seppänen ühel hetkel paadi kummuli keeranud nii, et kõik kukkusid vette. Süüdistatav hakkas koos ühe seltskonnaliikmega ranna poole ujuma, teised jäid paadi lähistele ning päästeti vaid tänu kolmandatele isikutele.

Teise juhtumi puhul uppus üks mees 2010. aastal Seppäneni suvila lähistel rannas. Süüdistuse kohaselt oli raskes joobes mees jäänud sõudepaati magama ning leiti hiljem uppununa. Süüdistuse kohaselt oleks pidanud Seppänen toimetama purjus mehe turvalisse kohta.

Kolmas juhtum leidis aset 2011. aastal, kui suvilasse saabunud seltskond oli läinud taas paadiga järvele ning taas tehti seda Seppäneni tungival nõudmisel. Taas olid kõik peale süüdistatava raskes joobes.

Prokuröri sõnul oli Seppänen ühel hetkel hüpanud paadist välja ning keeranud seejärel paadi ümber. Üks seltskonna liikmetest uppus ning teised pääsesid kolmandate isikute abil.

Neljas intsident toimus 2014. aastal. Taas mindi Seppäneni nõudmisel paadiga järvele. Ühel hetkel viskas süüdistatav aerud vette ning seejärel hüppas koos ühe teise mehega vette ning hakanud kalda poole ujuma. Prokuröri sõnul oli Seppänen seejärel uputanud endaga koos ujunud mehe ranniku lähistel.

Seppänen lükkas kõik süüdistused tagasi ja eitas kellegi surma või elu ohtu seadmise põhjustamist. Tema sõnul mindi paadimatkale alati üksmeelselt ning õnnetuste puhul olevat ta alati oma võimete kohaselt kaaslasi aidanud.

Seppänenil on väga pikk kuriteoregister

Samuti on teada, et meest on varem korduvalt vägivallakuritegude, ähvardamise ja kodurahu rikkumise eest karistatud.

Ajaleht Karjalainen kirjutab muude kahtlaste juhtumite puhul näiteks seda, et mehe majas puhkes 2007. aastal ebaselgetel asjaoludel tulekahju, milles sai üks inimene rakselt vigastada. Majaomanik olevat kusjuures politsei saabudes teadmata põhjusel sündmuskohalt põgenenud.

2006. aastal aga tapeti samas majas üks noor naine. Tapmises mõisteti süüdi küll üks teine mees, mitte majaomanik.

MTV andmetel on nüüd sariuputamises süüdi mõistetud mehe kohta tehtud aastatel 2002-2015 ligi 50 erinevat kohtuotsust.

Soomes taga otsitud kurjategijad on aeg-ajalt ka Eestisse põgenenud

Jooksus olevad Soome kurjategijad on aastate vältel aeg-ajalt ka Eestisse sattunud ning see on üks põhjustest, miks rahvasuus kutsutakse Eestit mõnikord "Soome Mehhikoks".

Eelmise aasta kevadel pälvis suurt tähelepanu Niuvanniemi psühhiaatriahaiglast põgenenud mehe, kes tabati lõpuks Tallinnas Kopli linnaosas. Põgeniku tabamiseni viis see, et üks tallinlane tundis mehe tänu meedias levinud fotodele ära ja teavitas sellest Eesti politseid.

Tegemist oli äärmiselt ohtliku mehega, kes tappis 2014. aastal Soomes inimese ning viibis psühhiaatriahaiglas sundravil.

Ka tookord levisid Soome meedias süüdistused, et põgenemise tingis see, et ohtlikule kurjategijale oli liigselt palju vabadust võimaldatud - sisuliselt mees ei põgenenud, vaid ei tulnud lihtsalt pärast jalutuskäiku psühhiaatriahaiglasse tagasi.