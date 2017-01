Saksa julgeolekuamet tahab luba ennetavate küberrünnakute tegemiseks

Saksamaa julgeolekuteenistus soovib saada valitsuselt volitusi, mis annaks neile küberrünnakute ennetamiseks või lõpetamiseks ise vastavaid rünnakuid korraldada.

Saksamaa julgeolekuteenistuse BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz) juht Hans-Georg Maassen kinnitas teisipäeval, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) tabas detsembris küberrünnak, vahendasid Yle ja Politico Saksa meediat.

Küberrünnakus kasutatud programm oli sama, mis mitmete varasemate rünnakute puhul, nagu näiteks kaks aastat tagasi aset leidnud küberrünnak Saksa parlamendi vastu.

Saksa uurijate hinnangul on rünnaku taga organisatsioon APT28, mis ründas ka USA presidendivalimiste ajal Demokraatlikku Parteid. Saksamaa eksperdid on veendunud, et APT28 taga seisavad Venemaa luureteenistused.

Maassen ei välistanud võimalust, et välismaalt üritatakse septembris toimuvate parlamendivalimiste tulemust mõjutada.

Kõike mainitut arvesse võttes soovib BfV, et valitsus annaks neile lisaks kaitsevolitustele ka loa ise ennetavaid küberrünnakuid korraldada. "Meie arvates on vältimatu, et me ei piirduks vaid kaitsega. Selle asemel peab meil olema võimalus ründajat rünnata ning seeläbi lõpetada meie vastu korraldatavad rünnakud," selgitas Maassen.

Julgeolekujuhi nägemus on sarnane siseminister Thomas de Maizière'i varasemate avaldustega, mille kohaselt tuleks olukorras, kus küberrünnaku algallikas on tuvastatud, selle suhtes ka vastusamme astuda.

Maassen väljendas muret ka selle pärast, et Saksamaad on valimiste eel tabanud massiivne libauudiste kampaania, mille eesmärgiks on õõnestada Saksamaa valitsust.

Saksa valitsuse pressiesindaja on varem öelnud, et mitte kunagi varem pole selline nähtus nii ulatuslik olnud. Valitsusel on plaanis luua ka eraldi üksus, mille ülesandeks on valeuudiste uurimine ja neile vastu astumine.

Analoogne üksus hakkas käesoleva aasta alguses tööle näiteks Tšehhi siseministeeriumi haldusalas. Tšehhi Vabariigis on sügisel valimised ning Praha hinnangul on märgata Kremlist lähtuva desinformatsiooni olulist kasvu.