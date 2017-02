Filloni abikaasaga seotud skandaali uurib edasi kohtuametnik

Francois Fillon. (Foto: François Nascimbeni/AFP/Scanpix)

Prokuratuuri otsus avada juhtumis uus faas annab löögi Fillonile, kelle favoriidistaatus presidendikampaanias hakkas hajuma pärast seda, kui meedias avaldati väited, et ta maksis oma abikaasale Penelopele palka nõunikutöö eest, mida viimane tegelikult ei teinudki, vahendas Reuters.

Varem oli Filloni juhtum politsei eeluurimise all, kuid kohtuametniku kaasamine tähendab, et prokuratuur saab uurimisse panustada rohkem ressursse.

Kohtuametnikul on uurimiseks rohkem volitusi, sealhulgas telefonide pealtkuulamine või kahtlusaluste paigutamine koduaresti.

Kohtunik võib endiselt otsustada, kas lõpetada juhtumi uurimine, panna kahtlusalune ametliku uurimise alla või saata asi kohtusse.

Pole teada, kas uurimine lõpeb enne presidendivalimisi, mille esimene voor toimub 23. aprillil ja teine voor 7. mail.

Fillon on öelnud, et ei ole teinud midagi valesti. Fillon on süüdistanud nende väidete esitamises Prantsuse vasakpoolseid.

Prantsuse seaduste kohaselt võib uurimise peatada viieks ametiaja aastaks, kui kahtlusalune peaks presidendiks saama.

Kaitsjate sõnul on nad kindlad, et uurimine leiab, et Fillon ja tema abikaasa on süütud. Kaitsjad viitasid ka juba varasemale kriitikale juhtumi õigusliku protsessi kohta ja ütlesid, et juhtumi detailide lekkimine meediasse on vastuvõetamatu.