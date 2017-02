Yle: piirangud Vene topeltkodakondsusega inimestele on Soome kaitseväes arvatust rohkem levinud

Soome sõdurid talvisel õppusel. (Foto: puolustusvoimat.fi)

Soome rahvusringhäälingu Yle andmetel on topeltkodakondsusega ajateenijaid puudutavad piirangud kaitseväes varem arvatust palju laiemalt levinud ning need suunised on tulnud Soome kaitseväe luureteenistuselt.

Ylele kinnitas seda ka üks kaitseväes ajateenistusse kutsumisega tegelenud ohvitser.

Kaitsejõududes on antud suunised, milliste ülesannete peale võib topeltkodakondsusega ajateenijaid määrata ja milliste ülesannete peale mitte. Korraga Soome ja Venemaa kodakondsust omavaid inimesi ei tohiks määrata ajateenistuse ajal sõjaväeluure, droonide, õhuväe ja piirivalvega seotud ülesandeid täitma, selgitas allikas.

Yle on näinud ka e-kirja, kus antakse kirja saanud isikule juhised, mille kohaselt ei tohi edaspidi ajateenistusse saabuvaid Soome-Vene kodanikke enam koolitada ülesanneteks, mille puhul on neil ligipääs julgeolekut puudutavale olulisele informatsioonile. Samas on teada, et e-kirjade teel antakse selliseid juhiseid harva.

Kaitsevägi ja kaitseministeerium on varem Ylele öelnud, et mingeid ametlikke reegleid või norme pole topeltkodakondsusega inimeste suhtes kaitsejõududes kehtestatud.

Allikas aga rõhutas, et selliseid asju ei pandagi kuhugi ametlikesse dokumentidesse kirja.

"Suunised on antud kaitseväe luureteenistuse ja juhtide poolt. Sellest on räägitud erinevate koolituste raames ja ka suuliselt. Neid suuniseid ei panda kunagi kirja ametlikesse dokumentidesse. Kuid sõduril pole ikkagi kombeks oma ülemate korraldusi kahtluse alla seada," rääkis ta.

Yle kirjutas eelmisel nädalal, et Kainuu brigaadi koolitusel räägiti jaanuari keskel, et julgeolekukaalutlustel ei kaasata droonikoolitusel topeltkodakondsusega isikuid. Koolitust juhtinud kolonelleitnant Petteri Soini tunnistas hiljem, et tegu oli koolituse käigus aset leidnud veaga.

Artikkel oli seotud Yle poolt esile tõstetud laiema teemaga, mille kohaselt on Soome kaitsejõududes hakatud Soome ja Venemaa topeltkodakondsusega inimestesse ettevaatlikult suhtuma - nii palkamisel kui ka ajateenistuse raames.

Allikas aga märkis, et kui sellised suunised avalikkuse ette jõuavad, siis kaitsevägi seletab juhtumit alati kui erandlikku eksimust. Ohvitseri sõnul on ta sellises käitumises pettunud.

"Üksikutel ametnikel kästakse teha ebaseaduslikke otsuseid ja suuniseid. Kui vahele jäädakse, nagu Kainuu brigaadis juhtus, siis kaitsejõud selgitavad juhtumit "üksiku koolitaja veana"," sõnas ta.

Yle kirjutas jaanuari lõpus, et Soome kaitsevägi ei ole juba "mõnda aega" võtnud tööle Soome-Vene topeltkodakondsusega inimesi või on muutnud nende tööülesandeid. Yle andmeil hakati piirama ka Soome-Vene topeltkodakondsusega ajateenijate ülesandeid. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas aga hiljem, et sarnast poliitikat on rakendatud ka välisministeeriumi personalipoliitikas.

Soome kaitsepolitsei (Supo) kommenteeris skandaale aga meeldetuletusega, et nemad oli topeltkodakondsuse seadustamisele vastu juba siis, kui 2003. aastal jõustunud seadus alles eelnõuna arutusel oli.

Kaitsevägi on teadlik kahest juhtumist, uurimise on kaasatud keskkriminaalpolitsei

Kaitsevägi omakorda teatas kolmapäeval, et nad tuvastanud kaks juhtumit, mille puhul saab kahtlustada topeltkodakondsuse asjus valede juhiste andmist. Üks nendets juhtumitest on ka Yle poolt mainitud Kainuu brigaadis toimunud koolitus.

Teise juhtumi uurimist on aga alles alustatud ning uurimisse on kaasatud ka keskkriminaalpolitsei, seisab kaitseväe teates.