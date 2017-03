EL-i liidrid toetasid Tuski jätkamist Ülemkogu eesistujana

"Palju õnne," säutsus Michel Twitteris Tuski poole pöördudes. Tuski valimist kinnitas ka Luksemburgi peaminister Xavier Bettel.

Donald Tusk tänas Twitteris EL-i enda usaldamise eest. "Ma annan endast parima, et muuta EL paremaks," kirjutas ta.

Poola peaminister Beata Szydlo ähvardas varem EL-i kolleege Tuskile teise ametiaja andmise korral Ülemkogu kokkulepped blokeerida.

Congrats to @eucopresident w/reelection! Working together for a stronger EU. . @CharlesMichel @BelgiumMFA pic.twitter.com/bfyg69qhqg

Grateful for trust & positive assessment by #EUCO. I will do my best to make the EU better.