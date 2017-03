EL-i liidrid toetasid Tuski jätkamist Ülemkogu eesistujana, Poola lubas otsuse vetostada

Euroopa Liidu valitsusjuhid kinnitasid neljapäeval Donald Tuski teiseks ametiajaks Euroopa ülemkogu alaliseks eesistujaks. Poolakast Tuski kandidatuuri toetasid kõik liikmesriigid peale Poola enda.

"Palju õnne," säutsus Michel Twitteris Tuski poole pöördudes. Tuski valimist kinnitas ka Luksemburgi peaminister Xavier Bettel.

Donald Tusk tänas Twitteris EL-i enda usaldamise eest. "Ma annan endast parima, et muuta EL paremaks," kirjutas ta.

Poola peaminister Beata Szydlo ähvardas varem EL-i kolleege Tuskile teise ametiaja andmise korral Ülemkogu kokkulepped blokeerida. Poola valitsuse hinnangul rikkus endine peaminister Tusk oma mandaati, kui sekkus sisepoliitikasse.

Poola võimupartei PiS pressiesindaja kommenteeris, et Tuski tagasivalimine näitab, et EL-i liidritel on Brüsseli asjades vähe sõnaõigust.

Tusk hakkab arvatavalt mängima tähtsat rolli Brexiti kõnelustel.

Allikate sõnul hääletasid Tuski poolt 27 riiki ning vastu üks ehk Poola ise. Tšehhi peaminister Bohuslav Sobotka kinnitas, et vaid Poola oli Tuski jätkamise vastu.

Grateful for trust & positive assessment by #EUCO. I will do my best to make the EU better. — Donald Tusk (@eucopresident) March 9, 2017

Vana vimm

Euroopa Ülemkogu, mille päevakorras on olema majanduskasvu, kaitse ja rände teemad, ähvardas kaaperdada Poola sisepoliitiline konflikt. Donald Tuski ametiaja pikendamise poolt oli diplomaatide sõnul 27 valitsusjuhti ehk kõik peale Tuski koduriigi Poola, mille valitsus oli Tuski asemikuna välja käinud kandidaadi Euroopa Parlamendist. Teenekal Poola poliitikul Jacek Saryusz-Wolskil polnud diplomaatide sõnul siiski vähimatki šanssi Euroopa Liidu mõjukaimale ametikohale jõuda, sest tal puudub valitsusjuhi pagas ja toetus väljaspool Poolat.

"Mis puudutab Euroopa Ülemkogu presidenti, siis Saksamaa toetab Donald Tuski ametiaja pikendamist," kinnitas Saksamaa kantsler Angela Merkel päeva.

Tema seisukohta toetas ka Prantsusmaa president Francois Hollande.

"Jah, ma toetan Donald Tuski, sest kahe ja poole aasta eest tahtsin ma, et ta saaks Euroopa Ülemkogu presidendiks," kinnitas Hollande. "Nii et järjepidevuse, ühtsuse ja stabiilsuse tagamiseks, leian ma, et ta peaks jääma Euroopa Ülemkogu presidendiks ja ma ei näe, kuidas saab üks riik selle lahenduse vastu olla olukorras, kus kõik teised Tuski toetavad."

Poola peaministri Beata Szydlo sõnum oli aga, et liikmesriigi enda tahte vastu minna ei tohiks.

"Me ei lase jõul võidutseda põhimõtete üle. Me ei saa valida inimest, kui liikmesriik on tema vastu. Sellega murtaks EL-i fundamentaalseid reegleid nagu solidaarsus, koostöö ja austus. Mõne liikmesriigi selline tegevus viib Euroopa Liidu destabiliseerimiseni," hoiatas Poola peaminister.

Eesti peaminister Jüri Ratas uskus enne hääletamist, et arutelu tuleb ärev. "Aga minu info kohaselt väga tugev enamus Euroopa riigijuhte toetavad Tuski jätkamist." Selle, et teine kandidaat läbi läheks, Ratas välistas.

Poola endise peaministri Donald Tuski ja täna võimul oleva Õiguse ja Õigluse partei liidri Jaroslaw Kaczyński vastuseis ulatub aastate taha. Kaczyński peab Tuski vastutavaks Smolenski lennukatastroofi eest, milles hukkus tema vend, toonane Poola president Lech Kaczyński.

Tusk ei ole Ülemkogu presidendina olnud erapooletu ning on sekkunud Poola sisepoliitilistese vaidlustesse, märkis Poola peaminister ülemkogu eel Euroopa liidritele saadetud kirjas.

Ülemkogu presidendi saab ametisse määrata kvalifitseeritud häälteenamusega.

Tralla: Poola valitsusametnikud ja ajakirjanikud levitavad vandenõuteooriat

Johannes Tralla vahendas Poola ajakirjandusest loetud arvamusi, et Saksa diktaadi all on EL-i õhustik muutunud mürgiseks. Tema sõnul usuvad isegi Poola rahvusringhäälingu ajakirjanikud valitsusametnike levitatavat seisukohta, et seitse aastat tagasi, kui Tusk oli Poola peaminister, olevat ta Vladimir Putiniga kokku leppinud, et president Lech Katchynsky lennuk tuleb Smolenski kohal alla lasta.

"Need kõik on väited, millel puudub igasugune tõestus, mis on klassikalised tõejärgse ajastu maailma näited, " rõhutas Tralla "Aktuaalsele kaamerale", tõdedes, et kui Poola kui üks EL-i liikmeid ja Eesti liitlasi selliseid väiteid levitab, on see ohtlik mäng. "Poola on praegu meie silme all mängimas maha oma välispoliitilist võimu ja see võib tähendada mõjuvõimu vähenemist kogu Ida-Euroopa piirkonnal, kelle eestkõnelejaks Poola sageli on, eelkõige muidugi Visegradi neliku jaoks."

Poola on lubanud EL-i ministrite otsuse Tuski uuesti ametisse nimetamiseks vetostada.

"Olen kinnitanud, et ei aktsepteeri EL-i tippkohtumise järeldusi," ütles Szydło Brüsselis Euroopa Ülemkogul ajakirjanikele pärast seda, kui Tusk kinnitati häältega 27 poolt- ja ühe vastuhäälega teiseks ametiajaks Ülemkogu eesistujaks.

"Me teame, et see liit on nüüd Berliini diktaadi all," vahendas Poola uudisteportaal wPolityce.pl varem välisminister Witold Waszczykowski sõnu.

"See sillutab teed väga ohtlikule Euroopa Liidule, mürgisele liidule, mis võib kahjustada paljusid riike," lausus välisminister.