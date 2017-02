Melbourne'i lennuõnnetuses hukkusid kõik viis pardalolnut

Purunenud lennuki ratas Essendoni lennujaama kõrval autoteel. (Foto: SCANPIX / AFP)

Austraalias kukkus teisipäeva hommikul Melbourne'i lähistel asuvasse ostukeskusse väikelennuk viie inimesega pardal; kõrge politseiametniku sõnul said kõik lennukisviibinud surma.

Surma said lennuki piloot ja neli ühendriiklasest turisti, kes olid teel Kuningasaarele golfipuhkusele.

USA suursaatkond Canberras kinnitas, et juhtumis sai surma neli ühendriiklast. Hukkunutest kahe sugulased on samuti teatanud oma lähedase surmast lennuõnnetuses.

Seltskond tõusis õhku Melbourne Essendoni lennujaamast, kuid peatselt pärast õhkutõusu kukkus lennuk alla Essendoni eeslinnas asuvasse kaubanduskeskusesse Direct Factory Outlet. Keskuses sees keegi viga ei saanud. Keskuse avamiseni oli õnnetuse hetkel 45 minutit.

Lennuki piloot, Max Quartermain, oli tšarterfirma Corporate and Leisure Travel omanik.

Victoria osariigi politsei asejuhi Stephen Leane'i sõnul ei saanud keskuses keegi viga. "Tulekera vaadates on uskumatult õnnelik juhus, et mitte keegi ei saanud selle keskuse tagaosas ega parklas viga, et mitte keegi ei saanud viga."

Osariigi valitsusjuht Daniel Andrews ütles, et tegemist on osariigi rängima lennuõnnetusega kolme aastakümne jooksul.

"Ka maanteel on lennukitükke," ütles osariigi politseiminister Lisa Neville ja lisas, et lennukivrakk jäi pidama veidi maad enne tiheda hommikuse liiklusega maanteed.

Victoria politseiülem Mick Frewen ütles, et juurdlus keskendub "katastroofilisele mootoririkkele", mida piloot jõudis enne õnnetust raadio teel öelda. Frewen lisas, et piloot edastas ka Mayday-kutsungi, enne kui lennuk ostukeskuse tagumises osas paiknevasse kaubaladude ossa sööstis.

Raadiojaamale ABC helistas varem end Jasoniks kutsunud taksojuht, kes nägi "tohutut tulekera", kui lennuk hoonet rammis.

"Tundsin kuumust läbi taksoakna ja siis põrkas ratas - see nägi välja nagu lennukiratas - mööda teed ning tabas takso esiosa, kui me möödusime," ütles ta.

Sündmuskohal oli arvukalt politseinikke ja parameedikuid ning tuletõrjujad kustutasid leegid.

Austraalia transpordiohutusameti teatel on sündmuskohal ka nende uurijad.

Essendon Fieldsi lennujaam on suletud ning kogu liiklus suunati ümber Melbourne'i kahele teisele suurele lennuväljale Tullamarine'is ja Avalonis.