Rootsis arutatakse suurte ilutulestikurakettide müügi keelamist

Pärast aastavahetusel Malmös ilutulestikurakettide laskmist rahva sekka on Rootsis alanud diskussioon, kas lõpetada suurte ilutulestikupatareide müük.

Vastava ettepaneku tegi Rootsi ilutulestiku tööstuse assotsiatsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liidu juhi hinnangul ei ole kaootiline olukord aastavahetusel midagi erilist, lihtsalt seekord oli tegemist väga äärmusliku juhtumiga. Seetõttu soovitaksegi suuremate ilutulestikupatareide müük keelata.

"Üks asi on see, et neid rakette kasutatakse valesti. Teiseks põhjustavad intsidendid kahjustusi ja vigastusi. Kui Norras kehtestati samasugune keeld, vähenes juhtumite arv tublisti," ütles liidu juht Erik Nilsson.