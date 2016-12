Trumpi meeskond lükkas tagasi väite, et erukindral Flynn kohtus Austria Vabaduspartei liidriga

FPÖ poliitikud detsembrikuises Moskvas selfiet tegemas - Strache keskel ja presidendikandidaat Norbert Höfer paremal. (Foto: Heinz-Christian Strache Facebooki konto)

USA presidendiks valitud Donald Trumpi meeskond lükkas tagasi paremäärmuslikuks peetud Austria Vabaduspartei (FPÖ) poliitikute väited, justkui oleks tulevane riikliku julgeolekunõunik Michael Flynn kohtunud detsembri alguses New Yorgis FPÖ esindajatega.

Väidetavat kohtumist erukindral Flynniga mainis oma Facebooki postituses FPÖ esimees Heinz-Christian Strache, vahendas The Local.

Trumpi üleminekumeeskonna pressiesindaja Jason Miller ütles neljapäeval ajakirjanikega kohtudes, et mingit sellist kohtumist pole toimunud ning tegu on libauudisega.

"Fakt on see, et kindral Flynn pole kunagi rääkinud ega kohtunud nimetatud Austria poliitikuga ning kindral Flynn mõistab tugevalt hukka selliste suhtumiste ja seisukohtadega organisatsioonid," märkis Miller.

Austria Vabaduspartei teatas eelmisel nädalal "koostööleppe" sõlmimisest Vene presidendi Vladimir Putini erakonnaga Ühtne Venemaa.

FPÖ juht Heinz-Christian Strache allkirjastas viieaastase koostööleppe Ühtse Venemaa kõrgete ametnikega hiljutisel visiidil Venemaale, kus ta taunis Moskva vastu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone.

"Meie eesmärk on koostöö eri tasanditel alates partei noorteorganisatsioonidest regionaalharudeni," teatas Vabaduspartei avalduses.

Strache kordas ka üleskutset tühistada "kahjulikud ja mõttetud rahvusvahelised sanktsioonid", mis kehtestati Venemaa vastu pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal.

Ühtne Venemaa kinnitas erakondade kokkulepet korraldada "regulaarseid konsultatsioone ning konverentse, seminare ja ümarlaudu".

Mitmete väljaannete hinnangul on Strache äsjased teated erinevatest rahvusvahelistest kohtumistest ajendatud soovist näidata äsja presidendivalimised kaotanud FPÖ-d kui tõsiseltvõetavat tegurit rahvusvahelises poliitikas.