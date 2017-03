Prantsuse presidendiks pürgivat Filloni tabas järjekordne piinlik skandaal

Prantsusmaa paremtsentristide ehk vabariiklaste presidendikandidaat François Fillon on sattunud järjekordsesse skandaali.

Seekord heidetakse talle ette kümneid tuhandeid eurosid maksnud moerõivaste hankimist, vahendasid ERR-i teleuudised.

Ajalehe Le Journal du Dimanche andmetel on Fillon saanud 2012d. aastast saadik kingituseks kõrgmoe-loojate käe alt tulnud riideid rohkem kui 50 000 euro eest. Neist suurema osa eest on makstud sularahas. Leidub ka kaks tšekki, millele on alla kirjutanud Filloni sõber.

Fillon ise kinnitabki, et sai riided sõbralt kingituseks ning ei näe selles probleemi.

Varasemast on Fillonil kaelas kaks skandaali, mis on oluliselt vähendanud tema väljavaateid presidendivalimistel.

François Fillon'i süüdistatakse parlamendiliikmena abikaasa ja laste abidena tööle võtmises ja neile kokku 900 000 euro suuruse palga maksmises, kuigi mingit tööd nad väidetavalt ei teinud. Hiljem tunnistas Fillon, et talle esitatakse ametlik süüdistus. Lisaks on avalikkuse ette tulnud see, et Fillon olevat võtnud oma miljardärist sõbralt 50 000 eurot intressivaba ja deklareerimata laenu.

Prantsuse seadusandjatel on lubatud perekonnaliikmeid tööle võtta, kuid Fillon'i puhul uuritakse, mida tema abikaasa õigupoolest tegi, kui tal ei olnud isegi rahvusassamblee hoone sissepääsukaarti.

Prantsuse presidendivalimiste esimene voor peetakse 23. aprillil ja teine 7. mail.

Viimased küsitlused näitavad, et teise vooru jõuavad paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde juht Marine Le Pen ja tsentrist Emmanuel Macron. Enne skandaali puhkemist oli Fillon küsitlustes kindel teise vooru pääseja Le Peni järel, samas pole tema toetus siiski ka praegu nii madal, et lootus kadunud oleks. Suurem osa küsitlustest näitab, et Macroni ja Filloni vahel käib väga tasavägine võitlus tesie vooru pääsemise nimel, teise vooru puhul aga prognoositakse mõlemale poliitikule võitu Le Peni üle.

Hoolimata väidetest, et Le Peni toetav Kreml on asunud EL-i meelse liberaalse tsentristi Macroni vastu infosõda pidama, on tema toetus seni püsinud tugev - käesoleval nädalal leidis aset ka üks märkimisväärne areng, kui üks küsitlus prognoosis esimest korda esimese vooru võitjaks kedagi teist kui Le Pen ja selleks kandidaadiks oli just Macron.