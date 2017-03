Hiina plaan hakata Baikali järvest vett pumpama tekitas Venemaal ärevust

Rong baikali järve ääres. (Foto: TASS/Scanpix)

Hiina Rahvavabariigi valitsus teatas hiljuti, et nad on valmis ehitama 3000 kilomeetri pikkuse torujuhtme, millega transportida vett Venemaal asuvast Baikali järvest Hiinas asuvate farmide, tehaste ja tarbijate jaoks.

USA poliitikaanalüütik ja endine riigisekretär James Bakeri nõunik Paul A. Goble kirjutab oma blogis, et kuigi Moskva ametnikud ona andnud mõista, et nad võivad Hiina plaaniga nõustuda, on üsnagi kindel, et plaan võib tekitada tavalistes Vene kodanikes tõsist pahameelt.

Hiina plaanide kohaselt algaks veetoru Baikali järve lõunakaldalt ning liiguks läbi Mongoolia ja Gobi kõrbe Gansu provintsi pealinna Lanzhousse. Venemaa ametnikud on öelnud, et enne plaani heaks kiitmist tuleb viia läbi ka projekti keskkonnamõju hindamine.

Samas on plaan tekitanud pahameelt juba praegu nii Venemaal kui ka Mongoolias. Esimeses seetõttu, et kardetakse, et Hiina "imeb Venemaa tühjaks", teises riigis aga põhjusel, et Vene ametnikud ja aktivistid on korduvalt olnud keskkonnakahjule viidates vastu sellele, et Mongoolia rajaks tamme Baikaliga seotud jõgedele, kuid Hiina suurejooneliste plaanide suhtes tundub valitsevat aga ükskõiksus.

Portaali AsiaRussia hinnangul on aga kõige ärritavamaks asjaoluks see, et Peking justkui ei kardagi Venemaa keeldumist - nad isegi ei paista pidavat sellist arengut võimalikuks. Ehk kui laual on piisav hulk raha, siis Moskva on valmis kaasa mängima hoolimata võimalikest tagajärgedest Siberi ja Venemaa inimeste jaoks.

Samal ajal on siiski märke ka sellest, et Hiinas on mõistetud, et plaaniga tuldi esialgu liiga julgelt avalikkuse ette. Näiteks projektiga seotud Hiina veeresursside ja hüdroloogia uuringute instituut pani 17. veebruaril oma veebilehele kaardi, kus kujutati plaanitava veetoru trajektoori, kuid hilejm võeti see kaart kodulehelt maha. Instituudi direktor Vang Khao aga kommenteeris, et hetkel olevat liiga vara öelda, kas projektiga üldse algust tehakse.