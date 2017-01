Prantsuse kohus andis korralduse Kosovo ekspeaminister vabastada

Peagi ametist lahkuv USA luuredirektor (DNI) James Clapper mõistis hukka eelmise nädala luurebriifingusse lisatud raporti lekkimise avalikkuse ette ning rõhutas, et lekke allikateks ei olnud luureametnikud. Samuti märkis Clapper, et luureagentuurid pole nimetatud raportis esitatud väiteid kuidagi usaldusväärseteks hinnanud ning et USA julgeolekuametite töötajad on tulevase presidendile täiesti lojaalsed.