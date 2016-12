Saksa volinik: noori põgenikke tuleb vägivalla vältimiseks kiiremini integreerida

Migrandid saabumas Müncheni lähistel Erdingis asuvasse registreerimispunkti. (Foto: Christof Stache/AFP/Scanpix)

"Nad peavad kiiresti saama toetusmeetmeid ja õpet selleks, et nad ei hulguks lihtsalt ringi ja ei teeks midagi," vahendas thelocal.de Özoguzi sõnul Funke Mediale.

Saksamaal süüdistatakse seitset 15-21-aastast migranti mõrvakatses, kuna nad üritasid Berliinis jõululaupäeval kodutut meest põlema süüdata. Kuus kahtlusalust on pärit Süüriast ja üks Liibüast. 37-aastane mees pääses vigastusteta, kuna pealtnägijad kiirustasid leeke kustutama.

Özoguz ütles, et kuritegu oli põlastusväärne ning seda ei tohiks püüda õigustada. Samas lisas ta, et "selliseid kuritegusid ei saa ennetada sellega, kui otsustatakse lõpetada põgenike aitamine".

"Me peame kõik töötama selle nimel, et anda neile kokkupuutepunkte meie ühiskonnaga," lisas volinik.

Saksamaa kriminaaluurijate föderatsiooni (BDK) juht André Schulz ütles, et võimaluste puudumine viib osad noored põgenikud kuritegelikule teele. "Paljud noored põgenikud lootsid siin paremale elule. Kuid neile pole võimalusi või need on liiga piiratud," ütles ta Funke Mediale.

"Noored mehed igavlevad ja ei näe enda jaoks tuleviku väljavaateid," hoiatas Schulz ning lisas, et see muudab tõenäolisemaks nende langemise kuritegevusse.