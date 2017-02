Mikser: Euroopa Liit on väga hea asi ka siis, kui me seda täpselt ei mõista

(Foto: ERR)

Euroopa Liit on erakordselt keeruline mehhanism, mida pole võimalik sel määral lihtsustada, et seda saaks võileiva tegemise kõrvalt mõista, ütles välisminister Sven Mikser Euroopa Liidu väljakutsetele pärast Donald Trumpi valimisvõitu keskendunud arutelus.

Mikser rääkis, et ühiskonnas nõutakse, et keerulised asjad oleksid väga lihtsad. Aega on vähe, konkurents infokanalite vahel on väga suur ning info ülekülluses tekib soov, et teave jõuaks ajusse, ilma et seda peaks ise aktiivselt läbi närima. Euroopa Liidus on umbes pool miljardit inimest, väga paljud ühispoliitikad, keerulised mehhanismid, kus riigid tahavad ajada osa asju rahvustasandil ja osa ühiselt.

"Selline organism on erakordselt keeruline ja kui seda püüda lihtsustada, et seda saaks võileiva tegemise kõrvalt mõista, siis see ei ole enam see Euroopa Liit," nentis Mikser.

"Kui kõik inimesed ei saa aru, kuidas iPad või arvuti töötab, kuidas mikroskeemid suhestuvad, ei tähenda see, et me peaks arvuti kasutamisest loobuma. Euroopa Liit on väga hea asi ka siis, kui me seda väga täpselt ei mõista," lisas ta.

Välisminister tõi välja, et tõejärgsel ajastul, kus avalikkus soovib, et raskesti hoomatavad asjad oleksid lihtsad, on demokraatia tingimustes alati keegi, kes on valmis lubama, et nad ongi lihtsad.

See on Mikseri sõnul inforohkuse tingimustes demokraatia pudelikael.

Kallas: keerulisi otsuseid ei ole võimalik lihtsalt lahti seletada

Endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas rääkis, et praegu on ELis legitiimsuse probleem - paljud inimesed tunnevad, et ELil institutsioonina puudub legitimsus.

"Mul on ketserlik seisukoht. Kui olin Euroopa Komisjonis, siis ka kogu aeg räägiti, kuidas peame inimestega suhtlema, tekitama usalduse - see ei ole võimalik. ELi otsused on niivõrd keerulised, et ELi agent kohapeal on Eesti valitsus," sõnas Kallas.

Ta rõhutas, et Brüssel ei ole "nemad", vaid "meie".

"Siinviibijate ja Brüsseli vahel on kohalik valitsus ja valitsuse peaminister on kõige tähtsama organi - ELi nõukogu liige, kus kõik otsused lõplikult võetakse vastu, seal kujundatakse EL ja nad peavad jagama seda vastutust," sõnas Kallas.

Tema hinnangul on Eestis toetus ELile väga kõrge tänu sellele, et valitsus pole meie ELi liikmesust kunagi kahtluse alla seadnud.

Donald Trumpist rääkides tuletas Kallas meelde, et ka George W. Bushi presidendiks saamise ajal kardeti Eestis, mis saab. Tegelikkuses oli ta aga meie suhtes äärmiselt sõbralik riigipea.

Paneeldiskussiooni korraldasid Reformierakond, Noored Sotsiaaldemokraadid ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasnõukogu Civitas.