Luuredirektori büroo: me ei varja Trumpi eest luureinfot

USA president Donald Trump. (Foto: Andrew Harrer/SIPA/Scanpix)

ODNI vastas Wall Street Journali artiklile, milles kirjutati, et luureametnikud on hoidnud luureandmeid Trumpi eest, kuna kardavad, et seda infot lekitatakse või kahjustatakse kuidagi muul moel Valge Maja poolt, millel puudub väidetavalt organiseeritus ja mis on sisemises konfliktis, vahendas Politico.

"Arvamus, et USA luurekogukond varjab informatsiooni ja ei edasta parimat võimalikku luureinfot presidendile ja tema julgeolekumeeskonnale, ei vasta tõele," seisis ODNI pressiteates.

Journali artikkel viitab anonüümsetele allikatele ning on järjekordne vihje võimalikele mõradele Trumpi ja luurekogukonna vahel. Kolmapäeval süüdistas Trump luureasutusi leketes, mis on kahjustanud tema administratsiooni. Ta võrdles luureametnike tegevust Venemaa asutustega.

Minevikus on ta võrrelnud luurekogukonda Natsi-Saksamaaga ning vaielnud vastu järeldustele, milleni on jõudnud kõik 19 riiklikku luureagentuuri.

Lisaks mõjub Trumpi ja luurekogukonna suhetele presidendi liitlaste väidetavad sidemed Venemaa valitsusega, millest on kirjutanud mitu meediaväljaannet. Trump on neid väiteid kindlalt eitanud.

Esindajatekoja järelevalve ja valitsusreformi komisjoni juht, vabariiklane Jason Chaffetz palus kolmapäeval justiitsministeeriumil algatada uurimine seoses leketega, mis puudutavad Michael Flynni lahkumist Trumpi julgeolekunõuniku ametist.

Teisipäeval teatas Valge Maja, et Flynn astus tagasi julgeolekunõuniku ametikohalt, sest arutas enne ametisse astumist Vene suursaadikuga USA poliitikat ja osaliselt varjas valitsuskaaslaste eest vestluste sisu.