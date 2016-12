Briti valitsus kritiseeris USA välisministri Iisraeli-teemalist sõnavõttu

USA välisminister John Kerry. (Foto: AFP/Scanpix)

Kerry ütles kolmapäeval peetud kõnes muuhulgas seda, et Iisraeli asunduste rajamisega jätkamine ohustab rahu Lähis-Idas ning et peaminister Benjamin Netanyahu juhitud valitsus on "Iisraeli ajaloo kõige parempoolsem", vahendas Reuters.

Briti peaministri Theresa May pressiesindaja sõnas, et kuigi Ühendkuningriigi valitsus on seisukohal, et asunduste rajamine okupeeritud territooriumile on ebaseaduslik, on London samas veendunud, et asundused pole nimetatud konflikti kaugeltki mitte ainus probleem.

"Me ei usu, et rahu asjus läbi rääkides saaks keskenduda ainult ühele teemale," selgitas Briti valitsuse kõneisik. "Ja me ei usu, et on sobiv rünnata liitlaseks oleva riigi demokraatlikult valitud valitsuse koosseisu."

Kerry kõne oli seotud eelmise nädala ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon, millega kuulutati Iisraeli asundused Ida-Jeruusalemmas ja Läänekaldal väljaspool selle 1967. aasta piire sisuliselt ebaseaduslikeks.

Resolutsiooni puhul oli kõige märkimisväärsemaks asjaoluks see, et julgeolekunõukogu alaline liige USA ei kasutanud - oma varasemat tava eirates - selle tõkestamiseks vetoõigust, vaid USA esindaja jättis hääletamata. Suurbritannia esindaja hääletas koos 14 teise riigiga resolutsiooni poolt.

President Barack Obama administratsiooni ja Netanyahu omavahelised suhted on juba pikemat aega pingelised olnud ning analüütikud nägid selles sammus ametist lahkuva USA presidendi "ninanipsu" Iisraeli peaministrile. Samas on senise USA välispoliitilise tava eiramist kritiseerinud lisaks vabariiklastele ka mitmed Demokraatliku Partei poliitikud.