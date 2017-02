Filloni skandaal on muutnud Prantsuse poliitika seniseid jõujooni

Francois Fillon (Foto: AFP/Scanpix)

Sarnasel seisukohal on ka osa Filloni enda parteikaaslastest ning väidetavalt otsitakse Prantsuse vabariiklaste seas juba tema asemele mõnd teist presidendikandidaati. Filloni skandaal on löönud sassi ka Prantsuse poliitika senised jõujooned ehk täiesti mõeldav on olukord, kus valimiste teises voorus ei osale kummagi suurpartei esindajat.

Uuringufirma Odoxa reedel avaldatud arvamusküsitluse kohaselt leidis 61 protsenti vastanutest, et Fillon ei peaks jätkama kandideerimist olukorras, kus teda süüdistatakse oma pereliikmetele fiktiivse töötasu maksmises.

Skandaal sai alguse, kui möödunud nädalal jõudis avalikkuse ette informatsioon, et rahvasaadikuks olles maksis Fillon oma abikaasale Penelope Fillon'ile aastate vältel 600 000 eurot maksumaksja raha. Praeguseks on väidetav summa kasvanud juba miljoni euroni ning lisaks abikaasale olevat fiktiivset töötasu saanud ka kaks Filloni täisealist last.

Prantsuse finantsprokuratuur on algatanud asjaolude selgitamiseks uurimise, mille käigus on tehtud läbiotsimisi nii parlamendi alam- kui ka ülemkojas ning Fillon ja tema abikaasa kuulati prokuratuuri ametnike poolt üle.

Kuigi pereliikmete palkamine rahvasaadiku abiks pole Prantsuse seaduste kohaselt keelatud, on skandaali tuumaks süüdistus, et maksumaksja raha on sõna otseses mõttes antud töö eest, mida pole kunagi tehtud. Eriti valus löök tabas Filloni neljapäeva õhtul, kui televisioonis avaldati 2007. aastast pärit intervjuu, kus Penelope Fillon ütleb selge sõnaga, et ta pole oma abikaasa assistendina töötanud.

Fillon ise aga on kõik süüdistused tagasi lükanud ja väidab, et kogu skandaal on vaid osa tema vastu suunatud poliitilisest kampaaniast. Selle seisukohaga ei tundu aga valijad nõustuvat.

Kui veel paar nädalat tagasi peeti Filloni valimiste favoriidiks, siis nüüd näitavad mitmed arvamusküsitlused, et 7. mail toimuvas valimiste teises voorus astub paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde liidri Marine Le Peni vastu hoopis iseseisva kandidaadina alustanud endine majandusminister Emmanuel Macron.

See olukord on teinud ärevaks Filloni koduerakonna ehk vabariiklased, kellest osa nõuab juba avalikult, et Fillon kandideerimisest loobuks. Nn plaani B muudab aga keeruliseks asjaolu, et presidendivalimiste esimene voor toimub juba 23. aprillil ja seega on väga kahtlane, kas parteil õnnestub nii kiirelt uus tõsiseltvõetav kandidaat välja käia.

Arvamusküsitlused näitavad praegu, et esimesest voorust väljuks võitjana Marine Le Pen, kuid teises voorus võidaksid nii Fillon kui ka Macron kindlalt Le Peni.

Samas hoiatavad mitmed analüütikud, et enam ei pruugi kehtida Prantsuse poliitikas aastaid kehtinud tava, kus valimiste teistes voorudes hääletatavad ülejäänud valijad üksmeelselt selle kandidaadi poolt, kes on jäänud ainsana kandideerima paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde kandidaadi vastu. Nüüd ei pruugi enam nii minna - eriti siis, kui teises voorus on vastamisi Le Pen ja ootamatu tähelennu teinud liberaalsete ja tsentristlike vaadetega Macron.

Mis aga lõppevasse nädalasse ja Filloni puutub, siis üks asi on kindel - endine valitsusjuht on saanud endale rahvasuus uue hüüdnime - Francois Million ehk Francois Miljon.