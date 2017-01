Eesti vaatlejad Trumpist: tuleb jälgida ta kokkuleppeid Putiniga

20. jaanuaril sai ametlikult USA presidendiks Donald Trump (Foto: Reuters/AFP//Scanpix)

Sellega seoses on oluline, milliseid kokkuleppeid sõlmivad omavahel Trump ja Vladimir Putin, rõhutavad vaatlejad. Vaatlejad soovitavad Eesti poliitikutel olla valvsad otsuste suhtes, mis langevad Washingtonis, Moskvas ja NATO liikmesriikide pealinnades.

"Tõenäosus, et esimestel päevadel kohe välispoliitikaga tegelema hakatakse, kui just ei ole mingit väga suurt kriisi, on, ma usun, päris väike. Pigem alguses peame jälgima tema sisepoliitilisi otsuseid. Need puudutavad näiteks migratsiooni, majandust, aga ka see peegeldab, kas ta võtab tõsiselt oma isolatsionismi juttu või on rohkem maailmale avatud president," kommenteeris rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Jüri Luik "Aktuaalsele kaamerale". "Mida me kindlasti peame jälgima, on see, mis puudutab USA ja Euroopa kahepoolset sõjalist koostööd - näiteks USA väed Poolas, mis ei ole seotud Varssavi otsustega. Mis on nö kahepoolsed lubadused Ameerika poolt - kuidas seal asjad liikuma hakkavad."

"Peaaegu iga USA president on proovinud parandada suhteid Venemaaga - Obama, Bush, Clinton. Need olid kõik ajad, millal kõik läks hästi. Siis läks halvasti. Ja see on kindlasti väga raske, mitte ainult soojendada suhteid, aga hoida neid heaks. Kindlasti tulevikus tuleb mingi konflikt, kus USA ja Venemaa huvid on erinevad ja siis see lõhe taas hakkab tekkima," hindas Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall. "Kindlasti peaks proovima hoida suhteid USA-ga soojaks, kindlasti peaks vaatama ringi, kas on veel võimalust tugevdada suhteid Saksamaaga, Prantsusmaaga, piirkonnas ka Soomega. Et juhul kui USA läheb väga pehmeks Venemaa suhtes, siis Eestil oleksid tugevad liitlased, kes jagavad oma seisukohti ja oma eesmärke."



"Ma ennustan küll ette, et sel hetkel, kui Trump teeb Venemaa suunal mingisuguse diili moodi asja, tormab kogu vana Euroopa Moskvasse, sest kõik kardavad, et nad jäävad hiljaks ja jäävad siis nö kahe suure vahele," ütles endine suursaadik ja EKRE esimees Mart Helme. "Ameerika Ühendriigid on NATO selgroog ja muskel. Kui nüüd järgmise NATO tippkohtumise eel hakkab tulema signaale, et Varssavi kohtumise tulemused tuleb ümber vaadata ja sellega seoses Ameerika vägede kohalolek kas jääb samale tasemele või väheneb, aga võib-olla ka suureneb, need on need asjad, mida hakatakse juba kompima ja kokku leppima tegelikult juba enne. See organisatsioon, mis on julgeolekupoliitiliselt meile väga tähtis indikaator, on NATO."