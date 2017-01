Theresa Mayd teavitati väidetavalt luhtunud raketikatsetusest

Allveelaev HMS Vengeance 2006. aasta detsembris Glasgow lähistel Faslane'i mereväebaasis. (Foto: David Moir/Reuters/Scanpix)

HMS Vengeance, mis on üks neljast Suurbritannia Vanguard-klassi allveelaevadest, naasis merele 2015. aasta detsembris pärast 350 miljonit naela maksnud remonti. Muu hulgas paigaldati allveelaevale uus rakettide laskeseade ja uuendati arvutisüsteeme, vahendas BBC.

Ajalehe Sunday Times andmetel tulistati juunis lõhkepeata Trident II D5 rakett välja Floridast 9012 kilomeetri kauguselt Aafrika lääneranniku vetes oleva sihtmärgi suunas, kuid see võttis suuna USA poole.

Kaitseminister Michael Fallon rääkis parlamendiliikmetele sel teemal esmaspäeval. Kaitseministeeriumi kinnitusel testiti allveelaeva HMS Vengeance ja selle meeskonda "edukalt" mullu juunis.

BBC kaitsevaldkonna korrespondendi Jonathan Beale'i sõnul on kuninglik merevägi viinud alates 2000. aastast läbi kuus sellist testi ning varem ka edukatest katsetustest avalikkust teavitanud, kuid seekord seda ei tehtud.

Väidetav vahejuhtum leidis aset mõni nädal enne seda, kui parlament hääletas Briti tuumarelvade süsteemi uuendamise poolt. Juulis toetas parlament 472 häälega 117 vastu Tridenti uuendamist 40 miljardi naela eest. 52 SNP ja 47 Tööpartei saadikut hääletasid selle vastu.

Debati käigus ütles May parlamendiliikmetele, et "see oleks vastutustundetu", kui Suurbritannia hülgaks oma tuumarelvad.

Tööpartei ja Šoti Rahvuspartei (SNP) tahavad valitsuselt selgitust, kas raketikatsetus allveelaevalt HMS Vengeance nurjus. Tööpartei juht Jeremy Corbyn ütles, et teated väidetavast eksimusest on "tõsine probleem". "See on päris katastroofiline viga, kui rakett läheb vales suunas," ütles ta Sky Newsile.

Tööpartei varikaitseminister John McDonnell ütles, et "on äärmiselt murettekitav", et parlamendile ei räägitud juhtunust, kui see hääletas juulis Tridenti uuendamise üle.

Konservatiivist parlamendiliige, parlamendi kaitsekomisjoni juht Julian Lewis ütles, et peaminister David Cameron andis Mayle üle keerulise olukorra, milles pole võimalik võita.

SNP juht, Šoti esimene minister Nicola Sturgeon, kes on Tridenti vastane, nimetas väidetavat raketikatsetuse nurjumist "tõsiseks probleemiks".

Valitsuse pressiesindaja ütles, et Mayd teavitati tuumaküsimustest, sealhulgas raketikatsetusest, kui ta peaministriks sai. Kui pressiesindajalt küsiti, kas rakett tulistati valesti, ütles ta, et ei lasku detailidesse. Ta ei öelnud ka, kas Mayle on sellest räägitud.

Pühapäeval BBC-le intervjuud andes keeldus Theresa May neli korda ütlemast, kas ta teadis enne parlamendihääletust raketikatsetusest.

"Ma usun täielikult meie Trident rakettidesse. Kui ma kõnelesin parlamendi alamkojas, siis me rääkisime sellest, kas uuendada Tridenti või mitte," ütles May BBC-le.

Tridenti süsteemi soetas Margaret Thatcheri valitsus 1980. aastate alguses Polaris raketisüsteemi vastu. Trident võeti kasutusse 1990. aastatel. Süsteemil on kolm osa - allveelaevad, raketid ja lõhkepead.