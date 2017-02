Tšehhi peaminister vallandas rändlustasude tõttu ministri

(Foto: Kirill Kukhmar/TASS)

Sobotka ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et Mladeki ministeerium ei toetanud valitsuse pingutusi vähendamaks tšehhide suuri mobiiliarveid.

Tšehhi ametnikud olid Mladeki juhtimisel vastu Euroopa Liidu hiljutisele otsusele vähendada blokisiseselt rändlustasusid.

Minister põhjendas vastuseisu väitega, et mobiilirändluse kasutamine on luksus, tema asetäitja aga leidis, et kui tšehhid soovivad madalaid mobiilimakseid nagu Poolas, peaksid nad sinna kolima.