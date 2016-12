Vene ametnik: transponderite-probleem Läänemere kohal oli väljamõeldis

Taani kaitseministeeriumi avaldatud foto 2015. aasta detsembrist näitab Vene SU-34 Läänemere kohal. Lennuki transponder oli välja lülitatud. (Foto: AFP)

"Selgus, et nende transponderitega ei ole üldse mingit küsimust," ütles Vene välisametkonna Euroopa koostöö osakonna juht Kelin intervjuus Interfaxile.

"Küsimus oli täiesti väljamõeldud. See oli katse süüdistada meid milleski, selles, et Vene lendurid lendavad Läänemere kohal ja ohustavad tsiviillende," märkis diplomaat.

Tema sõnutsi "selgus, esiteks, et see küsimus on lahendatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) raames: Kaliningradi ja Peterburi vahel on paika pandud täiesti selge marsruut ja määratud punktid, kus sõjalennukid peavad kulgema sisselülitatud transponderitega.

"Asi on selles, et meie lennukid, mis seda teed lendavad, on transponderitega varustatud, kuid neid ei lülitatud sisse, sest seda nõuet üks riik ei täitnud, ma ei hakka seda nimetama, aga see oli NATO riik," selgitas Kelin.

"Tegelikult see ongi kõik. Jutt on väikesest tehnilisest probleemist, mille saab lahendada asja pidurdanud riigi hea tahte ilmnemisel," ütles ta.

"Selgus, et kõik see on lahendatav tsiviiltasemel. Ja ei ole vaja sõlmida mingeid uusi leppeid," sõnas ametnik.

Vene president Vladimir Putin nõustus 1. juulil kohtumisel Soome presidendi Sauli Niinistöga viimase ettepanekuga lõpetada väljalülitatud transponderitega sõjalennukite lennud Läänemere kohal ning Venemaa esitas vastavasisulised ettepanekud 13. juulil Vene-NATO nõukogule. Hiljem on Putin süüdistanud NATO-t Vene ettepanekute tagasilükkamises.