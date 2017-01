Kreeka kohus lükkas tagasi Türgi sõdurite väljaandmise palve

Kaheksa Türgi sõdurit saabumas Kreeka ülemkohtusse. (Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters/Scanpix)

Kaheksa meest põgenesid pärast riigipöördekatset helikopteriga Kreekasse ja palusid varjupaika. Enda sõnul ei olnud nad riigipöördekatsega seotud, vahendas BBC.

Kohtunik Giorgos Sakkas ütles otsusest teada andes, et tõenäoliselt ei peeta Türgis meeste üle õiglast kohtuprotsessi.

Kohtu otsus on lõplik ja seda ei saa edasi kaevata.

Justiitsminister Stavros Kontonis ütles varem, et ta austab kohtu otsust ja ei kavatse sekkuda.

Türgi on nimetanud sõdureid reeturiteks ning nõudnud kohtupidamiseks nende väljaandmist. Meeste hinnangul on nende elu Türgis aga ohus. Meeste sõnul on nende Türgis elavad sugulased kaotanud töö ja nende passid on konfiskeeritud.

Juhtum on tekitanud niigi keerulistes suhetes oleva Türgi ja Kreeka vahel pingeid juurde.

Riigipöördekatse järel on Türgis kaotanud töö kümned tuhanded inimesed erinevatest sektoritest, sealhulgas sõjaväeametnikud, valitsusametnikud ja kooliõpetajad.

President Recep Tayyip Erdogani kriitikute sõnul on ta kasutanud riigipöördekatset ettekäändena, et kõrvaldada ametist oma oponente ja tugevdada enda võimu.

Türgi valitsus süüdistab riigipöördekatses USA-s elavat islamivaimulikku Fethullah Güleni ja tema liikumist Türgis. Gülen aga eitab enda seotust.