Californias kukkus väikelennuk elumajja, hukkus neli inimest

Cessna 310. Illustreeriv foto. (Foto: FlugKerl2/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Cessna 310 kukkus alla poole kilomeetri kaugusel lennujaamast ning õnnetuse põhjus on hetkel teadmata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lennukis viibis viis inimest. Neist üks, teismeline tüdruk, pääses kergete vigastustega.

Veel viis inimest on kadunud ja selgusetu on, kas hukkunutena leitud isikud on pärit lennukist või majadest, mille peale lennuk kukkus.