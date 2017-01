Iraagi armee on pea kogu Mosuli idaosa ISIS-elt tagasi saanud

Iraagi kiirreageerimisjõud Mosuli lõunaosas. (Foto: Alaa Al-Marjani/Reuters/Scanpix)

Iraagi ametnike sõnul on peaaegu kogu Mosuli idaosa ISIS-e mässulistelt tagasi võetud. Armee teatas, et valmistab ette sõjalist operatsiooni Mosuli lääneosa tagasivõtmiseks.

Mosul on rühmituse ISIS viimane suurem tugipunkt Iraagis, vahendas BBC.

Terrorismivastase võitluse juht Talib Shaghati selgitas, et eriüksused on võtnud tagasi kõik idapoolsed linnaosad, mis neile ülesandeks anti. Osad ISIS-e võitlejad on tema sõnul veel Mosuli kirdeosa linnaosades ümber piiratud.

Varem teatati, et kogu Mosuli linnaosa on tagasi võidetud.

Mässuliste kontrolli all on endiselt Tigrisest lääne poole jäävad Mosuli alad.

Operatsioon Mosuli tagasivõtmiseks algas oktoobris ehk enam kui kaks aastat pärast seda, kui mässulised linna enda kontrolli alla võtsid. ISIS on osutanud valitsusvägedele tugevat vastupanu.

Tegemist on üle aastate Iraagi sõjaväe suurima operatsiooniga, millest võtavad osa nii sisejulgeolekujõud, kurdide pešmerga võitlejad, sunniidi araablased ja šiiidi võitlejad ning neid toetavad USA juhitud koalitsiooni sõjalennukid ja nõustajad.

Eelmisel nädalal alustas armee operatsiooni Mosuli ülikooli kompleksi tagasivõtmiseks. Võimude sõnul kasutab ISIS kompleksi oma baasina ning sealseid laboreid keemiarelvade tootmiseks.

Üle saja tuhande inimese on Mosulis ja selle ümbruses oma kodudest põgenenud ning ÜRO hoiatas, et see arv võib tõusta.