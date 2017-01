Juncker: Trump ajas mind Donald Tuskiga segamini

Jean-Claude Juncker, taustal Donald Tusk. (Foto: Reuters/Scanpix)

Erinevalt Trumpi poolt eelmisel nädalal öeldust, pole Juncker enda sõnul kunagi Trumpiga rääkinud. Juncker märkis samas, et Trump rääkis hoopis Tuskiga, vahendas ajaleht The Guardian.

"Trump rääkis härra Tuskiga ja ajas meid segamini," selgitas Juncker Saksa telekanalile BR. "See on see asi rahvusvahelise poliitikaga. Kõik on detailides."

Eelmisel nädalal Timesile ja Bildile antud intervjuus ütles, et ta rääkis "Euroopa Liidu juhiga", kui ajakirjanik täpsustust palus, kinnitas Trump, et rääkis Junckeriga.

Nimetatud osa intervjuust kõlas järgmisel:

" - Milline on teie vaade Euroopa Liidu tulevikule? Kas te prognoosite, et Euroopa Liidust lahkub veel riike?

Ma arvan, et see on karm. Ma rääkisin Euroopa Liidu juhiga, väga meeldiv härrasmees helistas mulle.

- Härra Juncker?

Jah, ah, et õnnitleda mind seoses sellega, mis valimistel juhtus. Uh, ma arvan, et see saab olema karm. Ma arvan, et see on karm. Inimesed, riigid tahavad oma identiteeti ja Ühendkuningriik tahtis oma identiteeti, kuid ma usun, et kui neid poleks sunnitud võtma vastu kõiki neid pagulasi, nii paljusid, koos kõigi probleemidega, mida, te teate, endas sisaldab, siis ma usun, et teil ei oleks Brexitit. See oleks tõenäoliselt töötanud, kuid see oli viimane kõrs, mis murdis kaameli selja. Ma arvan, et inimesed tahavad oma identiteeti, seega kui te mult küsite, siis ma usun, et teised lahkuvad ka."

Juncker kritiseeris Trumpi ka selle eest, et viimane "innustas kaudselt" liikmesriike Suurbritannia eeskujul Euroopa Liidust lahkuma.

"Meie ei käi ringi ja ei kutsu Ohiot üles Ameerika Ühendriikidest lahku lööma," kommenteeris ta.

ajalehe The Daily telegraph andmetel on Juncker ja Tusk oma ülesanded USA uue administratsiooniga suhtlemisel selgelt ära jaganud - Juncker suhtleb tulevase asepresidendi Mike Pence'iga ja Tusk omakorda Trumpiga.

Euroopa Komisjoni president Juncker on sisuliselt Euroopa Liidu täidesaatva võimu juht, kes tegeleb ühenduse igapäevase tööga. Tuski poolt juhitud Euroopa Ülemkogu on aga institutsioon, mis koosneb liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest.

Trumpi üleminekumeeskond Guardiani täpsustavatele päringutele ei vastanud.