NATO liitlased valmistuvad USA nõudmiseks kaitsekulutusi suurendada

USA kaitseminister James Mattis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kindral Mattis kohtub NATO kolleegidega sel nädalal Brüsselis. Tegu on esimese kohtumisega pärast Trumpi presidendiks saamist, vahendas Financial Times.

Liitlased tahavad, et Mattis täpsustaks Trumpi nõudmisi kaitsekulutuste tõstmise ja terrorismivastases võitluses NATO rolli suurendamise kohta.

"Meil pole selgust vahetult laual olevates küsimustes," nentis NATO kõrge diplomaat. "Seni oleme kuulnud vaid üldisi avaldusi ja nõudmisi, kuid mida see konkreetselt tähendab?"

Kolmapäeval ja neljapäeval Brüsselis toimuval kohtumisel ootavad liitlased kindral Mattiselt, et ta veenaks NATOt USA jätkuvas pühendumises ja kavatsuses Venemaaga jõupositsioonilt suhelda.

NATO esindajad on öelnud, et surve kaitsekulutusi suurendada on katsumus nii majanduslikult kui poliitiliselt. Liikmesriigid on allkirjastanud kümne aasta plaani suurendada kulutusi aastaks 2024, kuid eeldatavasti tahab Trump seda tähtaega lähemale tuua.

"Valitseb arusaam, et see on käesoleva Ameerika administratsiooni jaoks veel tähtsam, kui see oli eelmise jaoks," sõnas üks kõrge diplomaat.

NATO praegune pikaajaline eesmärk on viia kaitsekulutused kõigis 28 liikmesriigis kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Praegu täidavad seda kohustust ainult USA, Suurbritannia, Poola, Kreeka ja Eesti.

Analüütikute hinnangul on osal NATO riikidel väga keeruline jõuda 2024. aastaks kaitsekulutuste kohustuse täitmiseni, ilma et nad rikuksid Euroopa Liidu fiskaalreegleid, mis nõuavad neilt eelarvedefitsiidi vähendamist. Kõige problemaatilisteks riikideks peetakse selles osas Itaaliat ja Portugali, kuid see võib väga keeruliseks osutuda ka Hispaaniale ja Belgiale.