Uusaastapidustusteks koju sõitvad hiinlased teevad umbes kolm miljardit reisi

Hiinlased, kes sõidavad uusaasta pidustuste ajaks koju, teevad alates tänasest kuni 21. veebruarini umbes kolm miljardit reisi.

Tegemist on maailma suurima iga-aastase inimrändega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hiina uusaasta ehk kevadfestival on Hiina kõige tähtsam püha ning tänavu on see 28. jaanuaril.

Hiina kalendri järgi on tulemas kuke aasta ja üheks populaarsemaks kukekujuks on tänavu USA järgmist presidenti Donald Trumpi meenutav täispuhutav lind.