Putin: Moskva ja Minsk suudavad lahendada kõik vaidlused

Venemaa president Vladimir Putin. (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP/Scanpix)

"Kui vaadata IMF-i näitajaid, on Venemaa otsene ja kaudne abi Valgevene majandusele väga muljetavaldav. Kuid me ei kahetse seda, sest pikas perspektiivis on see kasulik ka Venemaale, see tugevdab sünergiat ja suurendab ühist konkurentsivõimet," ütles Kõrgõzstanis visiidil viibiv Putin ajakirjanikele.

"See raha ei ole raisatud. Meie sammud on arvestatud tulemuse saavutamiseks tulevikus. Kuid vaidlusi esineb alati ning ma olen veendunud, et leiame lahenduse ka kõige keerulisematele olukordadele."