USA senat kinnitas Wilbur Rossi kaubandusministriks

Senaatorid mõlemast parteist olid Rossi suhtes ligi neli tundi väldanud kuulamisel lugupidavad. Tema ametissekinnitamist toetas 72 senaatorit ja vastu hääletas 27.

Rossil, kelle varade suuruseks hinnatakse 2,9 miljardit dollarit, on laialdased ärisidemed üle kogu maailma.

Ross allkirjastas leppe USA Valitsuseetika Ametiga (OGE), mille järgi ta lubab taganeda 40 erinevast ettevõttest ja investeeringust 90 päeva jooksul pärast ministriks kinnitamist. Veel 40 ärisidemest lubas ta taganeda 180 päeva jooksul pärast ametisse kinnitamist. Teiste seas taganeb ta 2000. aastal asutatud ettevõttest WL Ross & Co.

Miljardär Rossi tuntakse raskustesse sattunud terase- ja söekompaniide ülevõtjana, kes need kasumisse pööras ja seejärel maha müüs. Tema ülesandeks saavad kaubandusvaidlused riikidega nagu Hiina, keda süüdistatakse USA turu üleujutamises odavate metallidega.

Ross on nõus Trumpi seisukohaga, et Washington peab halbadest kaubanduslepetest taganema, ja ta pooldab Hiina impordile kõrgete tariifide kehtestamist.

