Montenegro prokurör süüdistab Venemaad seotuses riigipöördekatsega

Montenegro politseinikud 16. oktoobril kahtlustatavaid kohtuhoonesse toimetamas. (Foto: Reuters/Scanpix)

Montenegro prokurör teatas pühapäeval, et oktoobris üldvalimiste ajal korraldatud riigipöördekatsega olid seotud "mõned Vene riiklikud organid" eesmärgiga takistada selle Balkani riigi ühinemist NATO-ga.

Montenegro politsei vahistas 16. oktoobri valimiste eel rühma Serbia rahvuslasi. Kaks Vene kodanikku on aga kuulutatud tagaotsitavaks seoses väidetava vandenõuga tungida parlamenti ja tappa endine peaminister Milo Djukanović.

Montenegro võimud on varem öelnud, et vandenõu organiseerisid "Vene rahvuslased", kuid eriprokurör Milivoje Katnić läks pühapäeva õhtul veelgi kaugemale, väites, et asjaga olid seotud Vene võimud.

"Seni oli meil tõendid, et Vene rahvuslikud struktuurid olid selle (vandenõu) taga, kuid nüüd (on tõendid) ka sellest, et Vene riiklikud organid olid teatud tasemel sellega seotud," ütles Katnić kohalikule meediale.

"Vene riigi organid peavad uurima, millised organid olid seotud ja algatama kriminaalasja nende tegude kohta," sõnas ta.

Katnići kommentaarid avaldati samal päeval, kui Briti leht Sunday Telegraph kirjutas, et kõrged Briti ametnikud usuvad samuti, et väidetava riigipöördekatse taga olid Vene võimud.

Katnić ütles, et "sõbralike Euroopa riikide" ja USA eriteenistused aitavad toimunut uurida.

Montenegro prokurörid kahtlustavad, et riigipöördekatsega oli seotud 25 isikut, enamus neist serblased.

Montenegro peaminister Dusko Marković ütles eelmisel nädalal, et Venemaa ja selle liitlased, kes on vastu Montenegro soovile ühineda NATO-ga, peavad lõpetama selle riigi destabiliseerimise.

Marković ütles, et need, kes hoiatavad Montenegrot rahutuste eest, "peaksid oma käed Montenegrost eemale hoidma".