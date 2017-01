Briti armee harjutas soomukite läbi Eurotunneli liigutamist

Käesoleval nädalal toimunud logistikaõppuse käigus saadeti kolmapäeva esimestel tundidel viis rongivagunitele tõstetud soomusmasinat - üks Challenger 2 tüüpi tank ja neli jalaväe lahingumasinat Warrior - läbi La Manche'i väina alust raudteetunnelit Prantsusmaale. Tagasi Inglismaale jõudsid soomukid 40 minutit hiljem.

Õppus leidis aset ajal, mil Briti relvajõud otsivad uusi võimalusi rasketehnika liigutamiseks pärast seda, kui Ühendkuningriik sulgeb oma Saksamaal asuvad baasid. Kui baasid käesoleva aastakümne lõpus suletakse, peab Ühendkuningriik NATO kiirreageerimisüksuse jaoks saatma oma soomukeid teele kodumaalt.

Külma sõja päevil tegid Briti relvajõud pidevalt tankide transportimise õppusi Euroopa raudteedel, kuid need on kaduma läinud vahepealsel ajal, kui keskenduti peamiselt missioonidele Afganistanis ja Iraagis.

Eurotunnelit on kasutatud pidevalt varustuse ja kergema tehnika transpordiks, kuid soomukeid liigutati La Manche'i all esmakordselt.

.@BritishArmy moving tanks through Channel Tunnel in long-planned test tonight – means we can move kit by rail as well as sea & air. pic.twitter.com/cjj4LMsq7x