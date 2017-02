Peskov: Ukraina ei kujune osaks mingist USA ja Venemaa kokkuleppest

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. (Foto: TASS/Scanpix)

"Vaevalt saab Ukraina-sisene konflikt olla teemaks mingisuguse kokkuleppe puhul. See informatsioon ei vasta mingil viisil tegelikkusele," vahendas Lenta Peskovi sõnu.

Vene presidendi kõneisik rõhutas lisaks, et "kokkuleppe teemaks ei saa olla ka Donbassis elavate inimeste saatus, kes on praegu omaenda riigi poolt de facto ümber piiratud".

Samas loodab Moskva Peskovi sõnul, et Washington kasutab ühel või teisel moel oma mõjujõudu, et veenda Kiievit täitma enda peale Minski leppega võetud kohustusi ja loobuma selle probleemi lahendamiseks agressiivse taktika kasutamisest.

7. veebruaril ütles Vene välisminister Sergei Lavrov, et USA presidendi Donald Trumpi soov jõuda "Ukraina probleemide tuumani" on kvalitatiivne muutus võrreldes Barack Obama administratsiooni positsiooniga. Lavrov märkis, et "Washingtonis saadakse aru, et Donbassi territooriumi naasmine Kiievi kontrolli alla ei lahendaks kõiki probleeme".

Lavrov viitas ilmselt Trumpi intervjuule Fox Newsi ajakirjaniku Billy O'Reillyga, kellele president ütles, et USA "kavatseb välja uurida", mis Ida-Ukrainas täpsemalt toimub. Seda arvamusavaldust aastaid kestnud sõjategevuse kohta on USA meedias seejärel ka korduvalt kritiseeritud.

Tegu on sama intervjuuga, mille raames tegi Trump arvamusavalduse, mida on tõlgendatud kui seisukohta, et USA on samasugune "tapja" nagu Putini juhitud Venemaa, ja mida on teravalt kritiseerinud ka suur hulk vabariiklastest poliitikuid.

Peskov omakorda viitab aga tõenäoliselt ajalehe Washington Post artiklile, milles väidetakse, et Trumpi meeskond valmistub "suureks kokkuleppeks" Venemaaga, millega võivad kaasneda ka Washingtoni-poolsed järeleandmised Ukrainas.

Porošenko: minu visiit USA-sse toimub lähiajal

Ukraina president Petro Porošenko teatas omakorda neljapäeval, et tema visiit Ameerika Ühendriikidesse, kus ta kohtub oma kolleegi Trumpiga, leiab aset juba "lähiajal".

Eelmisel nädalal leidis kahe riigijuhi vahel aset rohkem kui tund aega kestnud telefonikõne, milles Trump teatas oma kavatsusest panustada rahu taastamisse Ukrainas. "Me hakkame töötama koos Ukraina, Venemaa ja kõigi huvitatud osapooltega, et aidata neil taastada rahu oma piiridel," olevat USA president lubanud.

Ukraina presidendi pressisekretäri Svjatoslav Tsegolko sõnul tänas Porošenko USA riigipead Ukraina riigi suveräänsuse ja terviklikkuse toetamise eest.

Peatsest visiidist teatas Porošenko Kiievis toimunud ühisel pressikonverentsil külla saabunud Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega.

"Me leppisime [telefonikõne ajal] kokku, et lähiajal leiab aset minu visiit USA-sse ja et selle visiidi ette valmistamiseks leppisime me samuti kokku, et välisminister Pavlo Klimkin külastab Washingtoni ning peab vajalikke läbirääkimisi," selgitas Ukraina president.

"Natukese aja eest toimus väga sõbralik telefonivestlus minu ja president Trumpi vahel. Me käsitlesime suur hulka meie koostööd puudutavaid küsimusi, sealhulgas ka Venemaa agressiooni meie riigi idaosas, Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ja meie sellesuunaliste tegevuste koordineerimist," lisas Porošenko.