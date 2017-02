Bob Harward ütles ära USA presidendi julgeolekunõuniku kohast

Viitseadmiral Robert S. Harward. (Foto: Reuters/Scanpix)

Senine julgeolekunõunik Michael Flynn astus esmaspäeval tagasi ning Harwardi nimi kerkis võimalike asendajate nimistu tippu. Ametnikud ütlesid nädala algul, et lisaks Harwardile on nimekirjas rahvusliku julgeolekunõuniku kohusetäitja Keith Kellogg ja erukindral David Petraeus.

"Pärast erru minekut on mul võimalus tegeleda finants- ja perekondlike küsimustega, mis oleks olnud selles positsioonis raske," ütles Harward avalduses. "Nagu kõik teenistujad mõistavad, siis vajab see töö selle õigeks tegemiseks igapäevast ja ööpäevaringset fookust ja pühendumust. Praegu ei saanud ma taolist pühendumust ette võtta."

Harwardi sõbra sõnul ei tahtnud Harward ametisse astuda, sest Valge Maja tundub hetkel kaootiline, kirjutas telekanal CNN. Vabariiklasest ametnik ütles CNN-ile, et Harwardi üheks tingimuseks oli see, et ta saab kokku panna oma meeskonna. Lõppastmes tundis kandidaat, et ta ei saa seda teha, lisas ametnik.

Harward ütles Associated Pressile, et Trumpi valitsus "oli väga vastutulelik nii minu erialaliste kui ka isiklike vajaduste suhtes". "See on puhtisiklik küsimus ... Olen unikaalses positsioonis lõpuks nautida mõningast aega iseendale pärast 40 aastat sõjaväeteenistust," lisas ta.

Vastuseks küsimusele, kas ta soovis tuua rahvuslikku julgeolekunõukokku oma meeskonda, ütles Harward: "Arvan, et sellele vastamine kuulub presidendile."

Pärast erruminekut asus ta juhtima kaitsehiiu Lockheed Martini haru Araabia Ühendemiraatides. Harward on tuttav rahvusliku julgeolekunõuniku ja rahvusliku julgeolekunõukogu tööga, sest töötas nõukogus 2003.-2005. aastani president George W. Bushi valitsuses. Lisaks oli ta keskväejuhatuse asejuht ajal, kui seda juhtis nüüdne kaitseminister James Mattis.