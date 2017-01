Senatis alustati Trumpi esitatud kandidaatide kuulamist

USA Senatis algasid presidendiks valitud Donald Trumpi poolt esitatud ministrikandidaatide kuulamised ning esimeste seas pidi teravatele küsimustele vastama justiitsministriks pürgiv Alabama senaator Jeff Sessions. Peagi on samas olukorras ka välisministriks pakutud Rex Tillerson.

Justiitsministri kandidaat Sessions lubas teisipäevasel Senati kuulamisel, et taandab end ministriametisse jõudes võimalikest Hillary Clintonit puudutavatest uurimistest.

Valimiskampaania ajal tähelepanu pälvinud Hillary Clintoni e-kirjade skandaali uurimine ei ole veel lõppenud ning Sessions lubas justiitsministriks saades nimetada selleks puhuks eriprokuröri.

Vabariiklasest Alabama senaator pidi end korduvalt kaitsma ka 1980. aastatel tehtud ütlustega seotud rassismisüüdistuste eest. Tema kuulamist segasid inimõiguslaste protestid, kelle arvates ei ole Sessions varem suutnud inimõiguste järgimist tagada.

1986. aastal esitas tollane president Ronald Reagan ta föderaalkohtunikuks, kuid tema kandidatuur lükati tagasi väidetavate rassistlike märkuste tõttu. Sessions ise on selliseid väiteid eitanud.

"Mis puutub Hillary Clintonisse ja minu kommentaaridesse, siis usun, et suudan selles küsimuses jääda objektiivseks. Olen selle üle juurelnud. Usun, et minu jaoks oleks õige taanduda kõikidest küsimustest, mis puudutavad Clintoniga seotud uurimisi, mis kampaania ajal esile tõusid," märkis ta.

Muuhulgas rõhutas Sessions kuulamisel ka seisukohti, mis on vähemalt osaliselt vastuolus mõnede Trumpi poolt valimiskampaania ajal tehtud avaldustega - näiteks kinnitas ta, et ei toeta moslemite riiki sisenemise keelustamist ega terrorismis kahtlustatute ülekuulamisel piinavate võtete nagu uputamistehnikate (waterboarding) kasutamist.

Nii Sessionsi kuulamist kui ka Trumpi otsust võtta Valge Maja vanemnõunikuks oma väimees Jared Kushner kommenteeris "Aktuaalses kaameras" ka ERR-i USA korrespondent Lauri Tankler (vaadata saab artiklile lisatud videos).

Teravaks kujuneb tõenäoliselt ka Tillersoni kuulamine

Üheks teravamaks kuulamiseks Senatis tõotab kujuneda välisministri kandidaadiks esitatud endise Exxon Mobili juhi Rex Tillersoni kuulamine.

Tema puhul kavatsevad lisaks demokraatidest senaatoritele esitada palju küsimusi ka mitmed vabariiklastest rahvasaadikud nagu John McCain, Lindsey Graham ja eriti välisasjade komisjoni liikmeks olev Marco Rubio. Enne Senati ette minekuks peabki Tillerson saama kõigepealt välisasjade komisjoni heakskiidu.

Tillersoni kuulamine leiab aset 11. ja 12. jaanuaril.

Peamised teemad, mille kohta rahvasaadikud Tillersonile küsimusi esitavad, puudutavad tema suhteid Venemaaga ning tulevase administratsiooni Vene-poliitikat laiemalt, tema suhtumist kliimamuutust puudutavatasse küsimustesse, tema arusaama president Trumpi välispoliitilistest seisukohtadest ning seda, et ta pole varem riigiametis töötanud.

Tillersoniga juba eraviisiliselt kohtunud senaatorid ütlesid eelmisel nädalal ajalehele Washington Post, et kui Tillerson väljendab Senati ees sarnast hoiakut kui nende omavahelistes vestlustes, siis pole tema kandidatuuri läbikukutamine enam tõenäoline.

Washington Postiga rääkinud senaatorid tunnistasid, et Tillerson oli neile esitanud selgevaatelise ja jõulise sõnumi selle kohta, millisena ta näeb president Vladimir Putini juhitud Venemaad. Samas ühtegi spetsiifilist lubadust mõne tulevase poliitilise sammu kohta ta ka ei andnud.

Praeguse kandidaatide kuulamise on märkimisväärne ka see, et valitsuskabineti kandidaati pole Senatis maha hääletatud alates 1989. aastast. Hetkel on Senatis vabariiklasi 52 ja demokraate 48 ning teoorias piisaks vaid mõnedest skeptilistest vabariilastest, et mõni Trumpi esindatud kandidaat läbi kukutada.

Samas on kõik vabariiklasest skeptikud rõhutanud, et nad pole praegusel hetkel ilmtingimata Tillersoni vastu, vaid nad lihtsalt ei tunne teda nii hästi ning soovivad tema käest kuulda, mida ta USA välispoliitikast, sealhulgas suhetest Venemaaga, päriselt arvab. Igal juhul on nad lubanud, et Tillersonile saab Senatis osaks igati õiglane kuulamine.