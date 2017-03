OTSE kell 12.15 Brüsselist: Ratase ja Stoltenbergi pressikonverents

Tallinna volikogu hakkab täna arutama järjekordse programmi „Positiivne Tallinn” koostamist. Pärit on see möödunud kohalikest valimistest. Keskerakond ise toona valimisprogrammi Tallinnas ei teinud, vaid ametnikud koostasid taolist nime kandnud programmi. Seda kritiseeriti ajakirjanduses palju – et üks erakond kasutab linna asutusi oma valimiskampaaniaks. Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas on tunnistanud, et seekord planeeritakse teha samamoodi.