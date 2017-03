Ratas: olen okupatsiooni all elanud ja tean, mida see tähendab

Peaminister Jüri Ratas ütles ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, et on okupatsiooni all elanud ja teab, mida see tähendab, rõhutades seetõttu vajadust dialoogi Venemaaga Ukraina küsimuses jätkata.

Peaministri sõnul on Krimmi okupeerimine ja sõjaline sekkumine Ukraina idaosas Venemaa poolt õõnestanud Euroopa julgeolekut ja rikkunud rahvusvahelist õigust.

“Peame olema avatud Venemaaga dialoogi pidamisele NATO-Vene Nõukogus. Kuid selle dialoogi keskmesse peab jääma Ukraina, kuid ka Georgia ja Moldova territoriaalse terviklikkuse täielik taastamine.”

"Olen okupatsiooni all elanud ja tean, mida see tähendab. Vabadusel on hind," lisas Eesti peaminister.

Rääkides Eestisse saabuvatest liitlasvägedest ütles Ratas, et liitlasvägede mõte Eestis, Norras, Saksamaal, Türgis või Rumeenias on inimeste heaolu ja meie eluviisi kaitsmine.

“NATO vägede kohalolu NATO territooriumil on heidutus, mitte ähvardus,” ütles peaminister Ratas. “See on ka põhjus, miks eestlaste seas on tugev toetus Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Taani sõdurite kohalolule Eesti riigi territoorimil.”

Jens Stoltenberg rõhutas, et NATO ei soovi lahingugruppide paigutusega Baltikumi ja Poola kuidagi pingeid Venemaa eskaleerida. Ta selgitas, et NATO kui kaitseorganisatsiooni meetmed on seetõttu proportsionaalsed, et mitte anda ajendit uueks võidurelvastumiseks või külmaks sõjaks.