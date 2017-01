Suri sotsioloog Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman. (Foto: SIPA/Scanpix)

1925. aastal Poolas sündinud Bauman suri oma kodus Leedsi linnas Inglismaal, vahendasid AP, New York Times ja Helsingin Sanomat.

Bauman kirjutas oma elu jooksul kümneid raamatuid. Eriti tuntud on tema teosed, mis analüüsivad modernse kultuuri ja totalitarismi seoseid ning postmodernset maailmakäsitlust. Viimastel aastatel oli tema huvide keskmes globaliseerumine ja selle tagajärjed ning ohud.

Tema peateoseks on peetud 1989. aastal avaldatud raamatut "Modernity and the Holocaust", milles ta jõudis muuhulgas järeldusele, et holokaust oli modernse tsivilisatsiooni arengu ratsionaalne tagajärg ehk inimeste massilist hävitamist oli võimalik teostada tehasele omaseid tööpõhimõtteid järgides ning ilma moraalse kaalumiseta.

Baumani perekond olid Poola juudi päritolu ning Teise maailmasõja ajal sõdis Bauman Nõukogude Liidu poolt toetatud Poola relvajõududes. Seoses Poola juutidest kommunistide vastase kampaaniaga 1960. aastatel kolis Bauman välismaale ning alates 1971. aastast elas ja töötas ta Leedsis. Leedsi ülikooli sotsioloogia osakonda juhtis ta 1990. aastani, tänase päevani osales ta teaduselus emeriitprofessorina.

2014. aasta jaanuaris viibis Bauman ka Eestis ning Tallinna Ülikooli talveülikooli raames pidas ta avaliku diskussiooni professor Rein Rauaga.