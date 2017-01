Obama sõnul on konstruktiivsed suhted Venemaaga USA huvides

President Obama 2016. aasta viimasel pressikonverentsil. (Foto: SIPA/Scanpix)

President Barack Obama andis kolmapäeval viimast korda USA riigipeana pressikonverentsi, kus ütles, et konstruktiivsed suhted Venemaaga on Ühendriikide huvides.

"Ma arvan, et Ameerika ja maailma huvides on omada konstruktiivseid suhteid Venemaaga. See on olnud minu lähenemine asjale kogu mu ametiaja jooksul," rääkis Obama.

USA president märkis samas, et Vladimir Putin alustas oma teist ametiaega 2012. aastal "Ameerika-vastase retoorikaga", mis viis vastandumiseni ja muutis suhted edaspidi aina keerulisemaks.

Reedel leiab pealinn Washingtonis aset inauguratsioonitseremoonia, mille käigus saab Ameerika Ühendriikide 44. presidendiks vabariiklaste kandidaadina valimised võitnud Donald Trump.