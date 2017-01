Otseülekanne tulekul: president Obama viimane pressikonverents kell 21

Soome politsei on saanud tagaotsitava "sariuputaja" Pekka Seppäneni kohta kümneid vihjeid, kuid sellest hoolimata pole meest veel tabatud. Arvamust, et kurjategija on põgenenud Venemaale, ei pea võimud tõenäoliseks ning endiselt on otsingute keskseks piirkonnaks mehe kodumaakond Põhja-Karjala.