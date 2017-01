Video: Obama sõnul on konstruktiivsed suhted Venemaaga USA huvides

President Obama 2016. aasta viimasel pressikonverentsil. (Foto: SIPA/Scanpix)

President Barack Obama andis kolmapäeval viimast korda USA riigipeana pressikonverentsi, kus ütles, et konstruktiivsed suhted Venemaaga on Ühendriikide huvides.

"Ma arvan, et Ameerika ja maailma huvides on omada konstruktiivseid suhteid Venemaaga. See on olnud minu lähenemine asjale kogu mu ametiaja jooksul," rääkis Obama.

USA president märkis samas, et Vladimir Putin alustas oma teist ametiaega 2012. aastal "Ameerika-vastase retoorikaga", mis viis vastandumiseni ja muutis suhted edaspidi aina keerulisemaks.

Obama hoiatas Trumpi äkiliste liigutuste eest Lähis-Idas

Obama hoiatas pressikonverentsil oma järeltulijat Donald Trumpi "äkiliste ja ühepoolsete" liigutuste eest Iisraeli ja Palestiina konfliktis.

"Igal presidendil on oma poliitika. Kuid kahtlematult on see seal väga muutlik ja plahvatusohtlik keskkond. Mida me minevikus oleme näinud, et ühepoolne tegutsemine vaenupooltele olulistes küsimustes võib olla plahvatuslik," ütles Obama.

Trump on öelnud, et kavatseb viia USA Iisraeli saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma.

Iisrael toetab plaani ja on kutsunud ka eelmisi presidente seda tegema.

Palestiina president Mahmoud Abbas palus mõni aeg tagasi Venemaa presidendil Vladimir Putinil aidata takistada Ühendriike oma Iisraeli saatkonda Jeruusalemma kolimast.

Saeb Erekat ütles, et tema ise andis Abbasi sõnumi Putinile edasi, kui ta Moskvat külastades Vene välisministri Sergei Lavroviga kohtus.

"Kirjas paluti president Putinil teha, mis ta suudab seoses meieni jõudnud informatsiooniga, et presidendiks valitud Donald Trump viib saatkonna Jeruusalemma, mis ületab meie jaoks piiri ja on ohtlik," ütles Erekat.

Jeruusalemma suurmufti ütles palvusel Al-Aqsa mošees, et saatkonna kolimine on "rünnak" kogu maailma moslemitele.

Obama rääkis sotsiaalküsimustest ja ebavõrdusest

President Obama rääkis muu hulgas ka ebavõrdusest ja sotsiaalküsimustest.

"Keegi ei taha Ameerikat, kus väga väike osa inimestest saab väga hästi hakkama ja kõik ülejäänud peavad leppima raasudega. Kõigile peavad võimalused võrdselt avatud olema," ütles president.

Obama sõnul ootab ta tulevikus, et USA saab naispresidendi, latiinopresidendi, juudipresidendi, hindupresidendi ehk väga palju erinevaid presidente, kuni inimestel meelest läheb neid üldse kuskile liigitada.

Reedel leiab pealinn Washingtonis aset inauguratsioonitseremoonia, mille käigus saab Ameerika Ühendriikide 44. presidendiks vabariiklaste kandidaadina valimised võitnud Donald Trump.

Vaata Obama pressikonverentsi (algab 39. minutil) allolevast videost: