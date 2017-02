Kaczynski teatas, et Poola ei toeta Tuski kandidatuuri

Õiguse ja Õigluse partei juht Jaroslaw Kaczynski. (Foto: Reuters/Scanpix)

Samuti kunagiseks peaministriks olev Kaczynski põhjendas soovimatust oma peamist sisepoliitilist rivaali toetada telekanalile TVP 3 Białystok antud intervjuus, vahendas Politico.

"Poola huvides on see, et Euroopa Liit tuleks välja kriisist, kuid Poola huvides ei ole see, kui keegi selline on presidendiks," märkis Kaczynski ja lisas, et Tusk on kahjustanud Poola huve. "Oleks imelik, kui me sellist isikut aktsepteeriksime."

Seda, et Poola ei pruugi leppida Tuski teise ametiajaga, vihjasid Kaczynski ja tema erakond juba eelmisel aastal.

Ajalehe Financial Times andmetel on samas Euroopa Liidu riigijuhtide seas on Tuski kandidatuuril üsna suur toetus.

Tuski teist ametiaega puudutavad küsimused peaksid saama vastuse märtsi alguses toimuval Euroopa Liidu ülemkogul. Mitmed diplomaadid on kinnitanud, et Tuski kandidatuuri taasesitamist toetab suurem osa EL-i riigijuhtidest. Samas pole talle hetkeseisuga tekkinud ka ühtegi vastaskandidaati.

Samas on teada, et võimalike vastaskandidaatide esitajad ootavadki praegu seda, et Poola valitsus nende huvides Tuski vastu "musta töö ära teeks".

Üheks asjaoluks, mis samuti Tuski jätkamise vastu räägib, on see, et ta kuulub paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei ridadesse nagu ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja uus Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Seega pole pärast Martin Schulzi lahkumist Euroopa Liidu suuruselt teisel poliitilisel jõul ehk sotsiaaldemokraatidel enam oma esindajat mitte ühelgi EL-i kolmel olulisemal ametikohal.